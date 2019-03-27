День здоровья 2019 в Ставрополе: программа мероприятий от бесплатной диагностики до массового фитнеса и экскурсий

7 апреля уже в 59-й раз День здоровья отметят почти в 200 странах-членах Всемирной организации здравоохранения, учредившей этот праздник. Не останется в стороне от данного события и Ставрополь. День здоровья 2019 в краевой столице станет целой декадой здоровья - программа мероприятий расписана с 1 по 10 апреля.

1 апреля

17:00 - мастер-класс по «Балансбордингу». МКДЦ «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

1-7 апреля

10:00 - выставка детских рисунков «Полезные и вредные продукты» для жителей микрорайона № 35. Помещение для работы с населением, ул. Родосская, 3.

2 апреля

12:30 - час здоровья «Я против вредных привычек». Библиотека-филиал № 8, ул. Семашко, 16.

3 апреля

13:00 - день здоровья «Здоровый образ жизни - альтернативы нет!». Библиотека-филиал № 12, ул. Шеболдаева, 4.

3-7 апреля

10:00 - выставка детского рисунка для жителей микрорайона № 36 Промышленного района «Мой любимый вид спорта». Помещение для работы с населением, ул. Родосская, 3.

4 апреля

9:00 - акция (измерения артериального давления жителям района) «Следим за своим здоровьем!» для жителей микрорайона № 26. Помещение для работы с населением, ул. Серова, 4/2.

9:00 - утренняя зарядка «Будем здоровы» для жителей микрорайона № 29. Открытая площадка, ул. Доваторцев, 86/1/2.

9:00 - районная акция «Рука помощи» по организации первичного медицинского приема одиноких пожилых жителей города совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. Помещения для работы с населением в микрорайонах №№ 1-12: ул. Дзержинского, 188; просп. Октябрьской Революции, 29; пр. Готвальда, 6; ул. Объездная, 5 б; ул. Ленина, 318/3; ул. Мира, 151; ул. Чкалова, 27 а; ул. Пономарева, 5 г; ул. Серова, 278/3; ул. Серова, 422; ул. Магистральная, 16/1.

10:00 - тематическая программа «Курс - на Здоровый образ жизни Детского центра «Орленок». ГБПОУ Ставропольский государственный политехнический колледж, ул. Октябрьская, 164 а.

11:00 - выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни» для детей микрорайона № 21. МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя, пр. Ботанический, 7.

11:30. - День здоровья «Как стать НЕБОЛЕЙКОЙ». Библиотека-филиал № 10, ул. Доваторцев, 29.

11:30 - квест-игра «Школа здоровья». Библиотека-филиал № 11, просп. Ворошилова, 10/1.

13:00 - спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее» для детей микрорайонов №№ 32, 33. Спортивная площадка, ул. 45 параллель, 3/1.

13:00 - лекция для активистов «Профилактика социально-значимых заболеваний и пропаганда ЗОЖ» для микрорайона № 18. Помещение для работы с населением микрорайона № 18, ул. Октябрьская, 101.

15:00 - тематическая программа «Путешествие по дорогам здоровья». Библиотека-филиал № 18, ул. Пригородная, 213/3.

15:00 - урок фитнеса «Мамы и бабушки за здоровый образ жизни» для жителей микрорайона № 31. Клуб «Щит и меч» просп. Ворошилова, 7/2 «А».

15:30 - физкультминутка «Быстрее. Выше. Сильнее». Библиотека-филиал № 15, пер. Шеболдаева, 4.

4 - 10 апреля

10:00 - агитационная выставка «В здоровом теле, здоровый дух». ЦДК «Октябрь», просп. К. Маркса, 54.

10:00 - книжная выставка «Пишем о здоровье» для жителей микрорайона № 28. Библиотека № 2 - филиал МБУК СЦБС, ул. Доваторцев, 44/1.

5 апреля

8:00 - оздоровительная зарядка «Здоровье в ритме спорта» для жителей микрорайона № 24. Спортивная площадка, ул. М. Морозова, 95.

9:00 - спортивно-познавательное мероприятие «Я выбираю спорт» для детей и подростков микрорайона № 10. Открытая площадка, ул. Серова, 420.

9:00 - городская утренняя зарядка обучающихся общеобразовательных учреждений №№ 2, 3, 4, 5, 8, 14, 64. Площадь Ленина.

9:00 - акция (измерения артериального давления жителям района) «Стоп гипертония!». Администрация Промышленного района города Ставрополя, ул. Ленина, 415 б.

9:00 - открытое занятие любительского спортивного клуба «Здоровье» для жителей микрорайона № 27.«Аллея здоровья» Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

10:00 - массовая зарядка для людей третьего возраста и соревнования по дартсу, настольному теннису, шашкам среди людей третьего возраста. МБОУ ДОД ДЮСШОР Василия Скакуна, ул. Вокзальная, 8.

10:00 - оздоровительные соревнования «Весенние старты» для жителей микрорайонов №№ 19, 20. Тропа Здоровья, ул. Васильева.

10:00 - спортивное мероприятие «Конкурс веселых зарядок» для детей микрорайона № 21. МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя, пр. Ботанический, 7.

10:30 - оздоровительная акция «Тропа здоровья» для жителей микрорайонов №№ 1, 2, 5. Парк культуры и отдыха «Центральный».

11:00 - спортивно-игровая программа «Выше, быстрее, сильнее». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

11:00 - спортивно-игровая программа «В здоровом теле - здоровый дух». МАОУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района города Ставрополя, ул. Гоголя, 36.

11:00 - спортивные соревнования по мини футболу «Веселый мяч» - для детей микрорайонов №№ 22, 23.Спортивная площадка, ул. Ленина, 391.

11:00 - спортивно-оздоровительные мероприятия «Будь здоровым, сильным, смелым» для подростков микрорайона № 3. Открытая площадка, ул. Гризодубовой, 9 а.

11:00 - спортивные состязания «Веселые старты» для детей микрорайона № 6. Открытая площадка, ул. Добролюбова, 33 а.

11:00 - спортивные соревнования «Спорт - это здоровье» для детей микрорайона № 7. Открытая площадка, ул. Мира, 135.

11:00 - спортивные соревнования «Бегом за здоровьем» для детей микрорайона № 9. Открытая площадка, ул. Шевелева, 18 а.

11:00 - спортивная эстафета «Веселые старты нашего двора» для детских команд микрорайона № 28.Спортивная площадка, ул. Доваторцев, 46/3.

11:00 - акция «Больше знаешь - меньше риск - на зарядку становись!». Открытая площадка, ул. Доваторцев, 46/3.

11:00 - спортивная программа «Мы за здоровый образ жизни». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

11:00 - «Красота и здоровье на долгие годы» (16+). Час здоровья. Библиотека-филиал № 6 им. В.В.Ходарева, ул. Серова, 422.

11:00 - выставка детского рисунка «Мой любимый вид спорта» для жителей микрорайона № 34. Помещение для работы с населением, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1, кв. 44.

11:30 - заседание киноклуба «За здоровый образ жизни» - Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

12:00 - беседа «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» для активов микрорайонов №№ 16, 17.Помещение для работы с населением микрорайона № 17, ул. Гоголя, 36.

12:30 - пропагандистская акция «Соблюдая ПДД, позаботься о себе» с участием сотрудников ОГИБДД УВД по городу Ставрополю. Площадь Ленина.

13:00 - беседа о пользе спорта «Спорт – залог здоровья» для актива микрорайона № 13. Помещение для работы с населением микрорайона № 13, просп. К. Маркса, 54.

13:30 - виртуальная игра-путешествие «Пристрастия, уносящие жизнь» - для детей микрорайона № 21. Библиотека № 13 - филиал МБУК СЦБС, ул. Ленина, 474.

14:00 - спортивная развлекательная программа «Мы вместе» для детей инвалидов микрорайона № 25.Комната школьника «Олимпиец», пр. Передовой, 3.

15:00 - спортивные соревнования «Здоровому – все здорово» для подростков микрорайона № 8. Открытая площадка, пр. Врачебный, 42.

15:00 - церемония награждения победителей городского Фестиваля здоровья. Администрация города Ставрополя, просп. Карла Маркса, 96.

16:00 - игровая программа «Веселые старты», посвященная Всемирному дню здоровья, для детей ГКУЗ Краевой санаторий «Дружба». МКДЦ «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

16:00 - открытый традиционный турнир по футболу среди ДЮСШ города Ставрополя «Весенние каникулы - 2019» (2009 год рождения и моложе). МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко.

16:30 - «Урок здоровья» для детей ГКУЗ Краевой санаторий «Дружба». Библиотека – филиал № 5, ул. Октябрьская, 107 а.

18:00 - спортивные соревнования «Самый быстрый, ловкий» для детей и подростков микрорайона № 11.Открытая площадка, ул. Севрюкова, 105.

5 - 7 апреля

10:00 - игровая программа «Весёлые старты». МКДЦ «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

6 апреля

10:00 - городской турнир по тхэквондо (ИТФ). МБУ ДО ФОК «Русь», ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 а.

10:00-18:00 - экскурсия по заповедным местам Ставрополя в рамках Международного дня здоровья. Территория города Ставрополя.

11:00 - спортивно-развлекательная программа «Быть здоровым – это модно» для жителей микрорайона № 15. Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

11:00 - спортивно-развлекательная программа «Быть здоровым – модно». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

7 апреля

10:00 - V ежегодный массовый легкоатлетический забег «Весенний Ставрополь» (дистанции – 500 метров для детей, 7 км и 21 км – от 14 лет и старше). Площадь имени Святого Князя Владимира.

10:00 - семейный поход «Наше здоровье в наших руках» для активистов и членов их семей микрорайона № 14. Территория Таманского леса.

8 апреля

11:00 - подведение итогов конкурса сочинений «Почему надо беречь здоровье», раздача буклета «Пять слагаемых». Библиотека-филиал № 3 им. И.А. Бурмистрова, ул. Бурмистрова, 67.

17:00 - открытое занятие клуба «Йоги» В.А. Скакуна для жителей микрорайона № 30. Помещение для работы с населением, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3.