Спасение девочки, зацепившейся за подоконник многоэтажки, попало на видео в Ставрополе

В Ставрополе расторопность пожарных спасла жизнь 7-летней девочке, зависшей на подоконнике пятиэтажки. Экстренные службы успели приехать на место событий до того, как ребёнок сорвался.

История, чуть не закончившаяся трагедией, развернулась в тихом дворе по улице Доваторцев. Безмятежность тёплого весеннего дня разорвал детский крик. Люди подняли головы и с ужасом увидели щупленькую 7-летнюю девочку, зависшую на перилах балкона 4 этажа.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» очевидцы события, малышка осталась одна дома и в порыве любопытства сама выбралась за ограждение балкона. Один неаккуратный шаг — и только впившиеся в перила пальцы спасли её от смерти.

Люди тут же бросились на помощь, пока другие звонили по экстренным номерам. Оказалось, что малышка осталась одна в закрытой квартире. Прорваться внутрь помешала стальная дверь. Оставалось ждать спасателей и надеяться на чудо.

Пожарные чудом спасли повисшую на подоконнике 4-летнюю девочку в Ставрополе.

Через пару минут во двор, завывая сиренами, влетела пожарная машина. Визг шин, впопыхах поднятая пожарная лестница. И через несколько секунд спасатели спускают несчастную девочку на руках.

— В 10:49 к нам поступило сообщение о девочке, повисшей на балконе по адресу: Доваторцев, 53/3. На место выехала бригада пожарных МЧС, 8 человек и в 53 минуты они уже были на месте. Ребёнка спасли и передали родителям, — сообщил «КП - Северный Кавказ» руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

КСТАТИ

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Жизнь 5-летней Айшат могло спасти только чудо — девочка поскользнулась на подоконнике и повисла, из последних сил цепляясь за карниз. Мать в магазине, отец на работе — молить о помощи некого. Руки соскальзывуют. Охрипшим от страха голосом, она истошно закричала «Мама!». Вспотевшие руки соскользнули и девочка сорвалась с высоты пятого этажа (подробности).