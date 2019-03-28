Когда в Ставрополь придет весна
Погоду в Ставропольском крае не угадать. Кажется, вот уже пришла весна, и почки на деревьях набухли, и птицы поют, и температура до +15 поднялась. Но не тут-то было! Уже на следующий день выпадает снег, а термометр показывает прежние -1 или 0 градусов.
О том, когда же в Ставрополе по-настоящему потеплеет, мы спросили у синоптиков:
Когда потеплеет в Ставропольском крае? Ответ синоптиков
- В крае ожидаются температурные скачки с минуса по ночам на плюс в дневное время, - рассказала "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко, - Надо сказать, что днем прогрев будет умеренным, где-то до +5 и +11 градусов. Но при этом до конца марта ночные температуры будут стабильно ниже ноля.
Согласно прогнозу, днем 29 марта в Ставропольском крае ожидается не больше 5 градусов тепла.
- Также временами будут выпадать осадки. В начале апреля погода будет еще умеренной - всплеска тепла пока не ожидается, - добавили в гидрометеоцентре региона.
Отмечается, что штормовое предупреждение о заморозках, главным образом, выпустили для жителей северо-западных районов Ставрополья, где уже зацвели косточковые деревья, из-за чего резкое падение температуры там расценивается как неблагоприятное и даже опасное явление.
ИСТОЧНИК KP.RU