Когда в Ставрополь придет весна

Погоду в Ставропольском крае не угадать. Кажется, вот уже пришла весна, и почки на деревьях набухли, и птицы поют, и температура до +15 поднялась. Но не тут-то было! Уже на следующий день выпадает снег, а термометр показывает прежние -1 или 0 градусов.

О том, когда же в Ставрополе по-настоящему потеплеет, мы спросили у синоптиков:

Когда потеплеет в Ставропольском крае? Ответ синоптиков 00:00 00:00

- В крае ожидаются температурные скачки с минуса по ночам на плюс в дневное время, - рассказала "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко, - Надо сказать, что днем прогрев будет умеренным, где-то до +5 и +11 градусов. Но при этом до конца марта ночные температуры будут стабильно ниже ноля.

Согласно прогнозу, днем 29 марта в Ставропольском крае ожидается не больше 5 градусов тепла.

- Также временами будут выпадать осадки. В начале апреля погода будет еще умеренной - всплеска тепла пока не ожидается, - добавили в гидрометеоцентре региона.

Отмечается, что штормовое предупреждение о заморозках, главным образом, выпустили для жителей северо-западных районов Ставрополья, где уже зацвели косточковые деревья, из-за чего резкое падение температуры там расценивается как неблагоприятное и даже опасное явление.