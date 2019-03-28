2019-03-28T15:09:40+03:00
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на депутата, избившего учительницу в школе

Народного избранника возмутило, что пострадавшая обвинила его племянницу в воровстве
Андрей ЗОБОВ
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Бывший депутат Василий Гогичаев может попасть в колониюБывший депутат Василий Гогичаев может попасть в колониюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело против сложившего свои полномочия депутата Ардонского района Василия Гогичаева. Его подозревают в избиении школьной учительницы. Напомним, причиной конфликта стали обвинения племянницы народного избранника в воровстве.

Инцидент произошёл 6 марта. Под конец третьего урока в класс ворвался разъярённый мужчина и срывающимся голосом стал оскорблять женщину.

— По версии следствия, конфликт произошёл на почве неприязненных отношений к классному руководителю 5 «Б» класса, вызванных обвинением в совершении кражи денег его родной племянницы. Разгневанный подозреваемый схватил учительницу за волосы и нанес ей не менее четырех ударов рукой по голове, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осетии.

Но после этой экзекуции мужчина не остановился. Нецензурно оскорбляя несчастную женщину, он схватил её за волосы и поволок «разбираться» в кабинет директора. Народный избранник настолько верил в свою неуязвимость, что открыто угрожал женщине убийством. Это и стало поводом для уголовного преследования депутата.

— В отношении 28-летнего Василия Гогичаева возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по статье «угроза убийством», — резюмировали в следственном управлении.

Санкция статьи предполагает обязательные работы или тюремное заключение на срок до 2 лет.

Напомним, что сразу после того, как история попала под пристальное внимание СМИ депутат сложил свои полномочия. При этом мужчина продолжал отстаивать свою невиновность. Гогичаев пенял на руководство района, которое якобы выдумало всю историю. А сам депутат утверждал, что всего лишь защищал свою племянницу, которую беспочвенно обвинили в краже 70 рублей.

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Парламентарий заявляет, что никакого избиения не было, а вся эта история — чистой воды выдумка властей Ардонского района, которые он якобы раньше критиковал. К тому же, по словам парламентария, он лишь защищал свою племянницу-инвалида, которую учительница бездоказательно обвинила в воровстве денег у одноклассников (подробности).

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Началось все с того, что у ученика средней школы пропали 70 рублей. Классная руководительница поговорила об этом случае с тремя девочками, никого из них прямо не обвиняя в воровстве. Одна из школьниц выбежала из класса и позвонила своему дяде, депутату местного совета (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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