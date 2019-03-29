Алексей ЯШКУНОВ: " Требую остановить беззаконие на стекольных заводах!"

Полиция и прокурор против приставов

27 марта в Новоалександровске технический специалист ООО «Гелиос» по требованию судебных приставов закрыл задвижку газораспределительной сети, перекрыв поступление газа на стеклотарный завод. Приставы поставили пломбу. Как только огонь в стекловаренных печах погас, представители «Северной стеклотарной компании», с января хозяйствующие на заводе, вызвали полицию, сорвали пломбу и возобновили подачу газа.

И что же сделали полицейские, прибыв на место? Не защитили приставов, которые исполняли решение Новоалександровского районного суда, а по сути встали на сторону тех, кто их работе воспрепятствовал.

- На месте присутствовал и прокурор района, он посмотрел документы, отошел и стал куда-то звонить. А затем также поддержал не приставов, а представителей ССК, - говорят свидетели.

Предприниматель Алексей Яшкунов, стоявший у истоков завода, а ныне представляющий интересы ООО «Гелиос», рассказал нам эту вопиющую историю и охарактеризовал произошедшее коротко и емко:

- Скандал! Беззаконие! Силовое давление на конфликт между собственниками!

Выполнить нельзя отменить

В качестве представителя «Гелиоса» вместе с приставами на место выезжала и юрист предприятия Наталья Ефанова.

- Все это выглядело очень странно, - говорит она. - Еще 25 марта «Гелиосу» предписывали немедленно остановить эксплуатацию опасных производственных объектов: сети газопотребления Новоалександровского стеклотарного завода и площадки цеха воздухообеспечения. Приставы приняли решение суда в производство и предупредили нас об уголовной ответственности за неисполнение или воспрепятствование по ст. 315 УК РФ. А 27 марта во время исполнения буквально за полчаса все изменилось, как только представители ССК вызвали на место полицию и прокурора. Приставы не стали применять статью УК РФ в отношении тех, кто сорвал пломбу. А нас всех вызвали в суд «для разъяснений».

В суде и «Гелиосу», и «Северной стеклотарной компании» предложили подтвердить право собственности на объект спора.

- У «Гелиоса» есть документ, подтверждающий право собственности на сеть газопотребления, а представители ССК показали договор аренды, якобы позволяющий им пользоваться этой сетью. Однако наше предприятие им такого разрешения не давало. Мне как юристу непонятно, почему и суд принял сторону наших оппонентов и отменил свое же решение, - продолжает Ефанова. - Готовим документы на обжалование.

С 19 января сотрудников «Гелиоса» силой вытеснили с Новоалександровского завода, равно, как и со стекольного производства в Красногвардейском. Вот уже больше двух месяцев предприятие не выпускает продукцию и не имеет доступа к оборудованию на заводах.

Но при этом - внимание! - продолжает нести ответственность за опасное производство. Почему? У «Гелиоса» есть лицензия на эксплуатацию взрыво- и пожароопасных производственных объектов, какими являются стекольные заводы. Но вот парадокс: лицензия и ответственность есть, но допуска к производству нет. У тех, кто сегодня в роли хозяев на заводе, все с точностью до наоборот: допуск есть, лицензии нет. Что, в свою очередь, является нарушением закона, но к этому мы еще вернемся.

Противостояние

Собственно конфликт между ООО «Северная стеклотарная компания» и ООО «Гелиос» начался, когда ССК «зашла» на заводы. Вплоть до злополучного 19 января коллектив «Гелиоса» выпускал стекло и стеклотару, отгружал готовую продукцию заказчикам. А в тот день, как ранее рассказал Яшкунов, на обоих заводах внезапно появились по полсотни охранников, которые силой вывели из цехов всех сотрудников «Гелиоса». Некие лица со странными удостоверениями стажеров действовали от имени частного охранного предприятия «Витязь». Но кто их нанял? И насколько законны были их действия?

Алексей Григорьевич рассказывает, что обращались во все инстанции, но так и не получили внятной правовой оценки произошедшего. Сам он уверен и говорит, что у него есть все основания так полагать, - это был рейдерский захват производства.

Между тем в адрес ООО «Гелиос» начался шквал претензий со стороны нынешних хозяев заводов: мол, не передали документы, необходимые для оформления лицензии, оставили неработающее оборудование или вообще обвинение в криминале - украли автобусы.

- И что, правда, украли? - удивляюсь я.

- Это наши автобусы, у нас есть на них ПТС, - смеется Яшкунов. - Но зато по этому поводу к нам полиция нагрянула и даже изъяла документы из сейфа. Кстати, когда мы обратились в полицию по поводу находящихся в нашей собственности фронтальных погрузчиков, которые остались на территории завода, нам сказали - обращайтесь в суд. Такая вот разница в подходах!

- А с оборудованием что сделали-то?

- Ничего не успели бы даже! Только остановили стеклоформующие машины, и все. Однако технически сложное оборудование требует грамотного использования, видимо, нынешние хозяева оказались к этому не готовы.

Конфликт интересов обернулся для «Гелиоса» невозможностью забрать со складов ранее произведенную продукцию. Формальным поводом послужило решение Арбитражного суда СК о запрете выво-зить оборудование, что «Гелиос» и не собирался делать. Пришлось писать запросы в разные инстанции, настаивать. А после некомпетентного ответа из краевой прокуратуры, в котором со ссылкой на решение суда было черным по белому написано «запрещено вывозить готовую продукцию», пришлось даже снова обращаться в суд за разъяснением. Ситуация абсурдная, но факт остается фактом: то, что успели произвести, смогли вывезти со складов только спустя пару недель.

Привет из 90-х

Чтобы понять взаимоотношения между участниками конфликта, нужно напомнить о более ранних событиях.

ООО «Гелиос» - дочернее предприятие ОАО «ЮгРосПродукт», которое строило стеклотарные заводы в Новоалександровске и Красногвардейском и двигало стекольную промышленность в крае и в России с 1994 года. «Дочку» создали в 2011 году и привлекли к развитию производства.

В 2016 году сложная финансовая ситуация, родом из тех самых 90-х, привела к тому, что «ЮгРосПродукт» признали банкротом по суду. На предприятие зашел конкурсный управляющий. А дальше началось непонятное, как рассказывает Яшкунов. ООО «Гелиос» - полноправный участник событий, в том числе, по возмещению долгов от «ЮгРосПродукта» в свою пользу, но его интересы всячески нивелировались. Хотя в штате «Гелиоса» по-прежнему находился весь коллектив заводов, ему принадлежала часть оборудования на правах собственности, а часть на правах аренды. При этом в ноябре 2017 года случилась первая попытка вытолкнуть «Гелиос» с заводов - таким же способом, как в январе нынешнего года. Больших усилий стоило переломить ситуацию и вернуться к выпуску продукции.

В конце прошлого года конкурсный управляющий передал помещения и часть оборудования заводов в аренду компании «ЮгСтекло», а та, в свою очередь, переуступила права «Северной стеклотарной компании» из Вологодской области. Так на арене появился новый игрок.

(В скобках заметим: после этого конкурсный управляющий от своей должности был отстранен. С декабря прошлого года дела принял уже третий управляющий.)

- Алексей Григорьевич, а что с теми документами, которые вы якобы не отдаете ССК и поэтому она не может получить лицензию? О чем идет речь?

- Ну причем тут «Гелиос»?! - разводит руками Яшкунов. - Все необходимые документы были у «ЮгРосПродукта». ССК должна была получить их от фирмы «ЮгСтекло», с которой заключала договор аренды. От нас они оборудование не принимали, хотя часть до сих пор остается на балансе у «Гелиоса». Когда ССК заходила на заводы, нас проигнорировали. И теперь обвиняют, что якобы из-за нас не могут получить лицензию и нарушают закон. Ситуация так же абсурдна, как если бы у вас кто-то взял автомобиль в аренду и сказал: «Только прав у меня нет, я буду ездить, а отвечать будете вы!»

В таких условиях руководство «Гелиоса» могло бы даже облегченно вздохнуть, когда суд принял решение остановить подачу газа на производство. Ведь если все равно отвечать за эксплуатацию опасных объектов, то хорошо бы минимизировать эту самую опасность.

Но ситуация с полицией и прокурором, остановившими приставов, обернулась будто бы приветом из тех самых 90-х, которые называли разгулом беззакония.

- Разве нормально, что для кого-то судебное решение - не указ и все решается с привлечением силовых структур?! Я считаю, что начальнику полиции и прокурору Новоалександровского района пришло время ответить, что за странные игры вокруг завода? Почему представителей ССК не привлекают к ответственности за срыв пломбы, поставленной приставом? И почему на наши обращения за помощью полиция отправляет в суд? - сыплет вопросами Алексей Яшкунов. - Уверен, в суд действительно нужно обращаться, но там должны решаться все дела, а участие силовых структур в конфликте между предпринимателями должно быть полностью исключено.

Кстати

Как говорит Яшкунов, у «ЮгРосПродукта» никогда не было простых времен. Новоалександровский завод был задуман флагманом стекольной промышленности с оснащением самым современным на тот момент компьютеризированным оборудованием.

- Сложная финансовая ситуация начала развиваться на стадии подготовки к пуску завода. Банк «УралСиб», в котором мы обслуживались, неожиданно перевел полную сумму французскому партнеру, а тот исчез, недопоставив оборудование, - рассказывает Яшкунов.

Потом кредиты, долги, скачки валюты, инфляция, снова долги и так по кругу. В результате своих обстоятельств спустя время банк уступил долг ООО «Аквамарин», которое зарегистрировано на Кипре.

В 90-е Яшкунова называли камикадзе. Начать производство, причем передовое и масштабное, в те времена, когда все вокруг рушилось и закрывалось, казалось в принципе невозможным. Но он действовал вопреки обстоятельствам и для многих стал вдохновителем.