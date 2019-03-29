Песков о митингах в Ингушетии: "внимательно следим за тем, что происходит"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что про митинги в Ингушетии в Кремле знают, и за всем, что там происходит в Москве внимательно следят.

- Мы получаем соответствующую информацию, внимательно следим за тем, что происходит в республике", - сказал он.

О стрельбе в здании мэрии Назрани - неизвестные устроили пальбу из травматического оружия и ранили сына главы города, охранника и еще одного человека,Дмитрий Песков отметил, что связывать это происшествия с акциями протеста "в настоящее время" не стоит.

Напомним, что об инциденте в здании администрации Назрани стало известно 29 марта.