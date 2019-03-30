В Дагестане сошедшая на дорогу лавина заблокировала три села

В Дагестане сошедшая на трассу снежная лавина заблокировала три села в Тляратинском районе республики. Отрезанными от мира остаются порядка 1000 человек.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по региону, информация об инциденте поступила в экстренные службы в 15:30 по московскому времени.

— Многотонные снежные массы полностью заблокировали проезд по дороге «Тлярата — Гиндиб». Лавина перекрыла 17-й километр трассы. Её объём уточняется, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Энергоснабжение также оказалось неповреждённым. Однако от мира отрезаны три села. Общая численность жителей — порядка 1000 человек.

— Накакого объезда или альтернативной дороги нет, — сообщает пресс-служба. — Засыпанное место можно пересечь только пешком. Однако это крайне не рекомендуется — вероятен повторных сход лавины. В связи с этим аварийно-восстановительные работы по расчистке дороги перенесены на 31 марта.