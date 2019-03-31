2019-03-31T11:30:39+03:00
Дом. Семья

Трогательная история в Тебердинском заповеднике: корова спасла зубренка от голодной смерти

Как родного теленка малыша поставила на ноги "кормилица" семьи одного из работников [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Зовут мальца Муратом, а его "приемную маму" - АзойЗовут мальца Муратом, а его "приемную маму" - АзойФото: Евгения СОКОРЕВА
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В заповеднике Карачаево-Черкесии родившегося впервые за более чем 60 лет (!) зубренка от голодной смерти спасла дойная корова.

Радостное и очень долгожданное событие произошло 5 месяцев назад. Малыш появился на свет пусть и здоровеньким, но очень слабым. И так вышло, что окрепнуть на материнском молоке ему было не суждено - в вымени зубрихи не налилось даже грамма молока. Тогда-то на помощь и пришла "кормилица" семьи одного из сотрудников.

- Наш работник Ханапи Текеев пожертвовал для зубренка свою дойную корову, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" Юрий Саркисян, замдиректора по охране территории Тебердинского государственного биосферного заповедника. - Мы помогли малышу найти вымя, и корова сразу же приняла его как родного.

Первое время зубренка пробовали кормить с бутылочки Фото: Евгения СОКОРЕВА

Первое время зубренка пробовали кормить с бутылочкиФото: Евгения СОКОРЕВА

Почти полгода рос и креп теленок по кличке Мурат на молоке коровы Азы. Заговорить о трогательной истории в заповеднике решились только сейчас, потому что малец, наконец, крепко встал на ноги и питается уже сам - ветками, комбикормом и сеном.

- В апреле зубренку дадут ветеринарное свидетельство, паспорт и чипируют. А после запустят в вольер к остальным зубрам, где его смогут увидеть посетители, - добавили работники заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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