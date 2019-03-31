Ночью в аэропорту силовики задержали экс-начальника полиции Махачкалы

В Дагестане 30 марта задержали бывшего начальника УМВД Махачкалы Раипа Ашикова.

Операцию провели сотрудники УФСБ в аэропорту столицы республики, когда тот только вернулся ночным рейсом из Москвы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах республики.

Причину задержания как и процессуальный статус пока не уточняют.

Известно, что на посту руководителя УМВД полковник Ашиков пробыл до 2013 года.Тогда после арестов нескольких подозреваемых в тяжких преступлениях его заподозрили в прикрытии преступной группировки с использованием должностных полномочий и связей.

И хотя предположения следователей не нашли подтверждения даже после обысков дома и на рабочем месте, Раипа Ашикова отстранили от должности, а немногим позже вообще уволили со службы. В 2007 году, будучи одним из руководителей горотдела Хасавюрта, он чудом выжил после покушения боевиков.