Ночью в аэропорту силовики задержали экс-начальника полиции Махачкалы
В Дагестане 30 марта задержали бывшего начальника УМВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Операцию провели сотрудники УФСБ в аэропорту столицы республики, когда тот только вернулся ночным рейсом из Москвы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах республики.
Причину задержания как и процессуальный статус пока не уточняют.
Известно, что на посту руководителя УМВД полковник Ашиков пробыл до 2013 года.Тогда после арестов нескольких подозреваемых в тяжких преступлениях его заподозрили в прикрытии преступной группировки с использованием должностных полномочий и связей.
И хотя предположения следователей не нашли подтверждения даже после обысков дома и на рабочем месте, Раипа Ашикова отстранили от должности, а немногим позже вообще уволили со службы. В 2007 году, будучи одним из руководителей горотдела Хасавюрта, он чудом выжил после покушения боевиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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