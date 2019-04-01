ВТБ инвестирует в сельское хозяйство Ставрополья

Финансирование крупнейшего сельскохозяйственного предприятия региона осуществляется в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства компания направит на приобретение средств защиты растений, удобрений и сельскохозяйственной техники.

- Развитие крупных сельскохозяйственных компаний обеспечивает продовольственную безопасность не только региона, но и всей страны, поэтому нам отрадно поддержать колхоз-племзавод «Казьминский», содействуя тем самым укреплению данной отрасли, - подчеркнул Александр Дыренко, управляющий банком ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

По словам Сергея Шумского, председателя СПК «Казьминский», «за последние два года хозяйство увеличило результаты жатвы на 17%»:

- Нам удается сохранять лидирующие позиции среди сельскохозяйственных предприятий Ставрополья благодаря в том числе грамотной аграрной политике правительства и эффективным программам поддержки.

ВТБ и СПК колхоз-племзавод «Казьминский» сотрудничают с 2013 года. За это время на финансирование текущих расходов и капитальных вложений банк предоставил предприятию порядка 2 млрд рублей.

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