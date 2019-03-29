Полюбила «оборотня»: в Дагестане прокурорша четыре года скрывала у себя беглого полицейского

Страсть не щадит никого: в Дагестане прокурор одного из районов лишилась должности и рискует попасть под статью. Все дело в том, что женщина больше четырех лет скрывала у себя объявленного в розыск полицейского — бывшего начальника отдела наркоконтроля в одном из районов — Далгат М.

— Его поймали в селе Ахты, когда случайно остановили на улице для проверки документов, — рассказал «КП - Северный Кавказ» собственный источник в силовых структурах региона. — Одному из стражей порядка его лицо показалось странно знакомым. И неспроста. Его фотографии уже 4 года мелькали в списках федерального розыска.

Беглого полицейского доставили в участок. Но ненадолго.

— Через пару часов в отдел МВД явилась прокурорша района, — продолжает наш источник. — Женщина сообщила, что пойманный беглец нужен ей для проведения следственных действий и что она как прокурор сама с ним разберется и передаст куда следует.

Полицейским пришлось подчиниться, но на всякий случай они сообщили о задержании вышестоящему начальству — в отдел собственной безопасности прокуратуры. Через несколько дней за прокуроршей пришли и сообщили, что она лишена своего поста по подозрению в укрывательстве преступника.

Впрочем, как сообщил источник, женщина совершенно не сожалела о своем поступке. И подробно рассказала гостям и о своей любви к М., и о том, что все эти годы она скрывала его у себя.

Далгата М. теперь снова ищут. Ориентировки разосланы по всем постам. В Главном управлении МВД по Республике Дагестан красивую историю комментировать отказываются. Однако и опровергать не спешат.