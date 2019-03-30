2019-03-30T15:24:36+03:00
Общество

Погода на апрель 2019 в Ставрополе: тепло, но постоянно пасмурно и сыро

Погода в Ставрополе в апреле 2019 будет переменчивой
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Погода в апреле 2019 в Ставрополе будет такой, что лужи едва будут успевать высыхатьПогода в апреле 2019 в Ставрополе будет такой, что лужи едва будут успевать высыхатьФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

После достаточно теплой зимы наивно было бы ждать теплую весну. Прогноз погоды на апрель 2019 в Ставрополе это подтверждает. Ожидается, что только семь дней в месяце выдадутся ясными (8, 16, 19, 25, 27, 29, 30-е), ещё 7 - с переменной облачностью (3, 4, 5, 11, 13, 18, 24-е), а полмесяца с собой придется носить зонт.

В первую неделю месяца температура днем будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, ночью от +4 до +9, скорость ветра не превысит 5-8 м/с.

Во вторую неделю чуть потеплеет до +11...+14 днем и +7...+9 ночью, ветер тоже чуть стихнет до 5-6 м/с.

Третья неделя порадует еще более теплой погодой: днем ожидается +13...+16 (только в воскресенье, 21 апреля, будет на пару градусов прохладнее), ночью +8...+11, ветер вновь усилится на 1-2 м/с.

Последние дни апреля окажутся самыми теплыми за весь месяц. Исключение составит понедельник, 22 апреля, когда днем столбики термометров не поднимутся выше +12, после чего меньше +14...+18 в дневные часы и +9...+13 в ночные они показывать не будут. Ветер останется прежним.

ВАЖНО!

Если вы еще не поменяли зимнюю резину на летнюю, то самое время это сделать. Показателем для «переобувания» является стабильно установившаяся среднесуточная температура выше +5. Подробное объяснение почему, обзор лучших шин, а также расшифровка маркировок на них - по ссылке.

КСТАТИ

В 2018 году апрель в Ставропольском крае был менее дождливым и со второй половины чуть более теплым (в один из дней вообще было +25 градусов!), а вот ночи были гораздо холоднее, температура иногда опускалась практически до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
В Дагестане дольщики пытались остановить снос незаконной многоэтажки
На Ставрополье снова будут заморозки
В Дагестане сменили главврачей сразу восьми больниц
Министр правительства Ставрополья подал в отставку
В Дагестане на избившую детдомовца воспитательницу завели уголовное дело
На Ставрополье спасли семью, застрявшую на трассе
На Ставрополье осудили мошенников, обещавших за 4,5 млн рублей прикрыть перед ФСБ
Полицейские Дагестана просят помощи в поимке убийцы
Члена банды Басаева будут судить за нападение на псковских десантников
Более 20 икон «Православной мастерской Захарченко» передадут в дар церквям Сирии
В Ставропольском крае расследуют загадочную гибель и исчезновение рыбаков
Жительница Ставрополья заявила на бывшего мужа, обвинив в воровстве внебрачного ребенка от другого мужчины
На Ставрополье пенсионерка лишилась 150 тыс рублей из-за лекарств
Ставропольчанка зарезала друга, склонявшего ее к близости
В Махачкале снесут многоэтажку, построенную на участке для школы
В Дагестане против сотрудников пенсионного фонда завели дело за фиктивные пенсии
В Дагестане из пищевода младенца вытащили "собачку"
В Пенсионном фонде Дагестана ведутся обыски
После скандала в Кисловодске Емельяненко пожаловался в суд
В Кабардино-Балкарии врач два года «лечила» мёртвых