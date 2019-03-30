Погода на апрель 2019 в Ставрополе: тепло, но постоянно пасмурно и сыро

После достаточно теплой зимы наивно было бы ждать теплую весну. Прогноз погоды на апрель 2019 в Ставрополе это подтверждает. Ожидается, что только семь дней в месяце выдадутся ясными (8, 16, 19, 25, 27, 29, 30-е), ещё 7 - с переменной облачностью (3, 4, 5, 11, 13, 18, 24-е), а полмесяца с собой придется носить зонт.

В первую неделю месяца температура днем будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, ночью от +4 до +9, скорость ветра не превысит 5-8 м/с.

Во вторую неделю чуть потеплеет до +11...+14 днем и +7...+9 ночью, ветер тоже чуть стихнет до 5-6 м/с.

Третья неделя порадует еще более теплой погодой: днем ожидается +13...+16 (только в воскресенье, 21 апреля, будет на пару градусов прохладнее), ночью +8...+11, ветер вновь усилится на 1-2 м/с.

Последние дни апреля окажутся самыми теплыми за весь месяц. Исключение составит понедельник, 22 апреля, когда днем столбики термометров не поднимутся выше +12, после чего меньше +14...+18 в дневные часы и +9...+13 в ночные они показывать не будут. Ветер останется прежним.

ВАЖНО!

Если вы еще не поменяли зимнюю резину на летнюю, то самое время это сделать. Показателем для «переобувания» является стабильно установившаяся среднесуточная температура выше +5. Подробное объяснение почему, обзор лучших шин, а также расшифровка маркировок на них - по ссылке.

КСТАТИ

В 2018 году апрель в Ставропольском крае был менее дождливым и со второй половины чуть более теплым (в один из дней вообще было +25 градусов!), а вот ночи были гораздо холоднее, температура иногда опускалась практически до нуля.