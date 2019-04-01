Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Кава подал руководству республики рапорт об отставке.

При этом официальные источники пока прямо не подтверждают эту информацию. На официальном сайте главного управления МВД региона Дмитрий Кава до сих пор фигурирует как действующий министр внутренних дел Ингушетии. Сообщается, что, глава МВД ушёл в отпуск. Его обязанности будет исполнять заместитель министра и глава следственного управления МВД по республике Юрий Муравьёв.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа, решение министра может быть связано с митингами в Магасе.

Биография

Дмитрий Богданович Кава родился 13 июня 1968 года в Новосибирске. В 1993 году, окончив Новосибирский институт инженеров водного транспорта поступил на службу в отдел внутренних дел родного города.

В 2000 году дослужился до должности начальника отдела уголовного розыска ОВД Центрального района Новосибирска. В феврале 2002 года стал первым заместителем начальника УВД Центрального района. Через год ушёл служить в органы МВД по Сибирскому федеральному округу.

В июле 2011 года назначен на должность заместителя начальника окружной полиции. В 2014 году переведён на должность замглавы МВД и начальника полиции в Ставропольский край. А в мае 2017 получил назначение на пост главы МВД по Республике Ингушетия.