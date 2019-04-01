Убивший семью в аварии с «Гелендвагеном» чеченец оказался бывшим преступником

Виновник смертельной аварии с «Гелендвагеном» на Можайском шоссе Москвы чеченец Муслим Джамбеков оказался бывшим преступником. Мужчина лишь год назад вышел из колонии, где отбывал срок за разбой.

— Джамбеков отлично обустроился в СИЗО, не жалуется. Даже наоборот, хвалит местную еду. По его словам, она гораздо лучше, чем была 10 лет назад, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. — Он ведь уже был под следствием за разбойное нападение. Тогда суд признал его вину.

Оказалось, что около 10 лет назад чеченец совершил нападение с целью отобрать документы. Затея завершилась успешно, но вскоре его поймала полиция. Суд был суров к чеченцу, назначив ему наказание в виде 9 лет колонии и 50 тысяч штрафа.

Напомним, что Муслим Джамбеков был доставлен из Чечни в Москву по подозрению в непреднамеренном убийстве двоих человек. Именно он был за рулём «Гелендвагена», протаранившего «Ниву» на пересечении Можайского шоссе и МКАДа. На отечественном авто ехала семья Роменковых — посмотреть Москву и сделать операцию главе семейства.

Фото с места аварии с «Гелендвагеном»Фото: Социальные сети

Роман Роменков действительно попал в больницу, но совсем по другим причинам. У его диагностировали тяжёлые травмы головы. Его жене и дочери повезло гораздо меньше — «Гелендваген» буквально расплющил «Ниву» со стороны пассажирского сиденья. Несчастные погибли на месте.

Виновник ДТП также получил травмы — по словам очевидцев, когда он вышел из машины, лицо чеченца было залито кровью. Он сел на «Скорую», но до больницы каким-то образом не доехал. Мужчина сбежал в неизвестном направлении. Как оказалось позже, на малую родину.

Силовики несколько дней искали Джамбекова, но безуспешно. В дело пришлось вмешаться главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он потребовал от беглеца немедленно явиться в полицию, назвал его «трусом, позором рода и народа» и пообещал найти во что бы то ни стало.

Подействовало. Меньше, чем через сутки чеченец явился с повинной. И записал видеообращение, извинившись перед Роменковыми, жителями России и самим Рамзаном Кадыровым.

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