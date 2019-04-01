«Синтоловый качок» устроил драку в московском баре и попал на видео

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин устроил драку в одном из московских баров. Видео с места событий выложил на своей страничке сам фрик. Позже оказалось, что вся драка — не более, чем хорошо срежиссированная постановка.

Кирилл Терёшин снова подрался в попытках привлечь внимание к своей персоне. Молодой человек ввязался в потасовку в баре. Парню удалось прописать сопернику свою фирменную «двоечку», но уже через несколько секунд соперник был снова на ногах. В итоге «рукам-базукам» пришлось несладко — после нескольких ударов соперника он отправился в глубокий нокаут.

Синтоловый качок устроил драку в баре.

Однако никаких повреждений у Терёшина не нашлось — оказалось, что ролик был режиссёрской постановкой. «Синтолового качка» пригласил поучаствовать в драке известный московский блогер barovito.

Напомним, что в последнее время Терёшин не гнушается ничем, чтобы привлечь аудиторию. Меньше месяца назад фрик присоединился к актёрскому составу скандального фильма «Брат-3». Планы режиссёра и шоумена Стаса Барецкого вызвали глубокое возмущение в обществе. К счастью, им не суждено реализоваться — спонсоров проект так и не привлёк, а хайп вокруг картины постепенно стихает. В результате даже «Синтоловому качку» пришлось отказаться от съёмок — Кирилл не смог смириться с тем, что ему придётся сниматься в чрезвычайно откровенных сценах.

К слову, скоро фрик может растерять все остатки былой славы. Молодой человек сообщил, что в этом году врачи удалят синтол из знаменитых «рук-базук». Сложнейшая операция Терёшину, вероятнее всего, предстоит осенью.

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