В Лондоне известного чеченского продюсера убили из-за часов за 5 миллионов

Громкое преступление в Лондоне: двое преступников напали на 24-летнего музыкального продюсера из Чечни. Полиция предполагает, что грабители позарились на часы молодого человека. Примерная стоимость аксессуара — 60 000 фунтов стерлингов (около 5,2 миллионов рублей).

Нападение произошло вечером 29 марта. Молодой человек, фигурирующий в официальном сообщении полиции Лондона под именем Захир Виситер, проводил семью в путешествие. Родные улетели в отпуск, а мужчина возвращался пешком.

В Ридженс-парке на него напали двое молодых людей в толстовках с ножами. Подробностей полиция не сообщает. Известно, что Захир получил ранение, но смог отбиться. И даже добрался до особняка в районе Сент-Джонс-Вуд. Приехавшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно. Спустя пару часов он скончался в больнице.

Служба столичной полиции Лондона сообщила, что преступники бежали с места происшествия в сторону Центральной городской мечети. Полиция оцепила здание, однако нападавшие, судя по всему, переоделись, сумев обмануть стражей порядка. После этого они смешались с толпой и скрылись в неизвестном направлении.

Основной версией полиции пока является ограбление. На руке Виситера были часы за 60 тысяч фунтов стерлингов, и после нападения ремень часов был сильно повреждён, будто их пытались снять с руки мужчины.

При этом знакомые убитого сообщают сведения, противоречащие официальной версии. В интервью изданию Metro, пожелавший остаться неназванным друг чеченского продюсера сообщил, что молодой человек звонил ему за два часа до нападения.

— Он сообщил, что у него какие-то проблемы. И что он опасается. Это конфликт, связанный с какой-то девушкой, — сообщил собеседник английского издания.

Представители Исламского культурного центра в Лондоне не могут допустить и мысли, о том, что посетители мечети могли помочь преступникам.

— В тот момент, когда они зашли в здание, там было порядка 100-150 человек. Все они готовились к молитве. Люди не знают этих преступников и мы не верим, что они имеют какое-то отношение к нашим посетителям, — сообщил генеральный директор Исламского культурного центра доктор Ахмад аль-Дубаян.

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