Жители Ставрополья оказались самыми везучими на Северном Кавказе

В государственной лотерее "Русское лото" жителям Северо-Кавказского федерального округа везет больше, чем многим регионам России.

Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе "Столото", отметив, что здесь за последние пять лет выигрышными стали почти 4 млн билетов с общей суммой выигрыша более 711 млн рублей. А миллионеров стало больше на 37 счастливчиков.

- Согласно данным Росстата за 2017 год, в СКФО проживает 9,8 млн человек. Теоретически можно предположить, что за прошедшие пять лет каждый второй совершеннолетний житель округа хотя бы раз участвовал в лотерее "Русское лото" и выигрывал, - добавили представители "Столото".

И больше остальных, как выяснилось, везло ставропольцам:

Информацию предоставила пресс-служба "Столото"

В списке, как видим, нет Ингушетии и Карачаево-Черкесии. И неслучайно. Последняя республика, например, вообще попала во всероссийский ТОП-5 "Самых невезучих регионов России":