2019-04-02T14:02:21+03:00
Общество

Жители Ставрополья оказались самыми везучими на Северном Кавказе

Всего за пять лет "лотерейными" миллионерами в СКФО стали 37 счастливчиков
Евгения СОКОРЕВА
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А вот КЧР попала во всероссийский ТОП-5 "Самых невезучих регионов России"А вот КЧР попала во всероссийский ТОП-5 "Самых невезучих регионов России"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В государственной лотерее "Русское лото" жителям Северо-Кавказского федерального округа везет больше, чем многим регионам России.

Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе "Столото", отметив, что здесь за последние пять лет выигрышными стали почти 4 млн билетов с общей суммой выигрыша более 711 млн рублей. А миллионеров стало больше на 37 счастливчиков.

- Согласно данным Росстата за 2017 год, в СКФО проживает 9,8 млн человек. Теоретически можно предположить, что за прошедшие пять лет каждый второй совершеннолетний житель округа хотя бы раз участвовал в лотерее "Русское лото" и выигрывал, - добавили представители "Столото".

И больше остальных, как выяснилось, везло ставропольцам:

Информацию предоставила пресс-служба "Столото"

Информацию предоставила пресс-служба "Столото"

В списке, как видим, нет Ингушетии и Карачаево-Черкесии. И неслучайно. Последняя республика, например, вообще попала во всероссийский ТОП-5 "Самых невезучих регионов России":

Лотерея "Русское лото" назвала самые удачливые и невезучие регионы России

Лотерея "Русское лото" назвала самые удачливые и невезучие регионы России

ИСТОЧНИК KP.RU

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