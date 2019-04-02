2019-04-02T12:42:28+03:00
Общество

Гидрометцентр: заморозки и снегопады будут мучить Ставрополье ещё две недели

Синоптики обещают перепады температур от –2...–3 до +16
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Заморозки и снегопады будут мучить Ставрополье ещё две неделиЗаморозки и снегопады будут мучить Ставрополье ещё две неделиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье снова заморозки! Мокрый снег заваливает дороги, создаёт пробки и заставляет жителей вздыхать, лелея мечты о тёплой весне. Корреспондент «КП - Северный Кавказ» выяснил, когда погода наконец сменит гнев на милость. И прогнозы оказались неутешительными.

— Весна опаздывает, — констатировала глава Ставропольского Гидрометцентра Нелли Кравченко. — Не могу вас обнадёжить. Перепады температур до отрицательных значений и осадки продолжатся до середины апреля.

При этом выпавший снег не будет держаться долго. Похолодание, обелившее Ставрополь утром во вторник исчерпает себя совсем скоро. Уже в среду столбики термометров должны подняться до +8...+10°. В четверг погода улыбнётся жителям края солнцем — до +12° днём.

— Период потепления продержится до 6 апреля. В воскресенье 7 числа день будет ещё тёплым, а с начала новой недели нас снова будут ждать заморозки, — сообщила собеседница «КП».

При этом апрельские заморозки не будут слишком губительны для растений. Ещё не распустившиеся почки выдержат капризы природы.

— Прогнозы, конечно, крайне неприятные, но никакой беды не будет, — рассказал «КП» директор Ставропольского ботанического сада Владимир Кожевников. — Пока минусовые температуры держатся на уровне –2...–3°, это вполне приемлемо. Понимаете, у растений есть масса защитных механизмов на этот случай. Если почки ещё не распустились, то они выдерживают температуру до –3 градусов. Вот если перепады будут больше тогда можно будет говорить о повреждении. Или если такие температуры продержатся до 17 апреля, например. Тогда будут сильно повреждены цветковые почки. Розы, например.

Если температура ночью всё же упадёт до критических для растений температур, она повредит лишь первые почки.

— К счастью, почки распускаются не все сразу, поэтому повреждения будут неприятными, но не трагическими. В этом случае рекомендуется обработать растения химикатами, чтобы повреждённые листья не поразила болезнь. И, конечно, подкармливать удобрениями, — резюмировал Владимир Кожевников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
В Дагестане "Приора" влетела в фуру: погибли двое из легковушки
За дебош на заседании суд наказал близких арестованного чиновника ПФ Дагестана
Сбербанк проанализировал рынок каршеринга: Ставрополье в топ-10 регионов России
Для покупателей квартир и таунхаусов в «Гармонии» провели розыгрыш
В Ингушетии мужчина случайно прострелил себе голову и выжил
Загадочно исчезнувшего рыбака на Ставрополье нашли мертвым
На Ставрополье полицейские ищут мошенника, обманувшего пенсионерку на 20 тысяч рублей
Бывший начальник полиции Махачкалы арестован на два месяца
В Дагестане судебный пристав украл 2,5 млн рублей
В дагестанском офисе «Россельхозбанка» проводят обыски по делу экс-главы МВД
Подросток справил нужду на братскую могилу у Вечного огня на Ставрополье
В Ставрополе отключат электричество 2 апреля
Ставропольский бизнесмен скрыл от налоговой 7 млн рублей
Ставропольское агентство вошло в Международную ассоциацию пиара
В Ставрополе назначили нового министра экономического развития региона
Оюб Титиев в мае может освободиться по УДО
В Пятигорске съемщик убил хозяина дома из-за подорожания аренды
Военные приступили к разминированию сельскохозяйственных земель Чечни
На Ставрополье в ДТП из-за пьяного водителя погибли два человека
Ставропольцев начали прививать от кори
На Ставрополье задержан похититель породистого скакуна