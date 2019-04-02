Гидрометцентр: заморозки и снегопады будут мучить Ставрополье ещё две недели

На Ставрополье снова заморозки! Мокрый снег заваливает дороги, создаёт пробки и заставляет жителей вздыхать, лелея мечты о тёплой весне. Корреспондент «КП - Северный Кавказ» выяснил, когда погода наконец сменит гнев на милость. И прогнозы оказались неутешительными.

— Весна опаздывает, — констатировала глава Ставропольского Гидрометцентра Нелли Кравченко. — Не могу вас обнадёжить. Перепады температур до отрицательных значений и осадки продолжатся до середины апреля.

При этом выпавший снег не будет держаться долго. Похолодание, обелившее Ставрополь утром во вторник исчерпает себя совсем скоро. Уже в среду столбики термометров должны подняться до +8...+10°. В четверг погода улыбнётся жителям края солнцем — до +12° днём.

— Период потепления продержится до 6 апреля. В воскресенье 7 числа день будет ещё тёплым, а с начала новой недели нас снова будут ждать заморозки, — сообщила собеседница «КП».

При этом апрельские заморозки не будут слишком губительны для растений. Ещё не распустившиеся почки выдержат капризы природы.

— Прогнозы, конечно, крайне неприятные, но никакой беды не будет, — рассказал «КП» директор Ставропольского ботанического сада Владимир Кожевников. — Пока минусовые температуры держатся на уровне –2...–3°, это вполне приемлемо. Понимаете, у растений есть масса защитных механизмов на этот случай. Если почки ещё не распустились, то они выдерживают температуру до –3 градусов. Вот если перепады будут больше тогда можно будет говорить о повреждении. Или если такие температуры продержатся до 17 апреля, например. Тогда будут сильно повреждены цветковые почки. Розы, например.

Если температура ночью всё же упадёт до критических для растений температур, она повредит лишь первые почки.

— К счастью, почки распускаются не все сразу, поэтому повреждения будут неприятными, но не трагическими. В этом случае рекомендуется обработать растения химикатами, чтобы повреждённые листья не поразила болезнь. И, конечно, подкармливать удобрениями, — резюмировал Владимир Кожевников.