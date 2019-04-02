2019-04-02T15:35:34+03:00
Происшествия

Дороги дороже золота: в Дагестане раскрыли картельный сговор на 18 миллиардов

Возбуждено уголовное дело против целого ряда фирм, занимавшихся ремонтом автотрасс
Андрей ЗОБОВ
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Фирмы намеренно завышали цены на дорожные работы, чтобы нажиться на государственных деньгахФирмы намеренно завышали цены на дорожные работы, чтобы нажиться на государственных деньгахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генпрокуратура Российской Федерации возбудило уголовное дело, обнаружив в Дагестане картельный сговор фирм, занимавшихся ремонтом дорог. Незаконная сделка принесла им прибыль в почти 18 миллиардов рублей.

О преступном сговоре журналистам в прямом эфире ведомственной передачи «Эфир» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры страны Александр Куренной.

— Представителям прокуратуры удалось вскрыть в Дагестане преступление по статье ограничение конкуренции. Юридические лица, участвовавшие в торгах по ремонту и строительству дорог заключили нелегальное соглашение, мешавшее сформировать конкурентную цену.

Благодаря повсеместному завышению стоимости работ, фирмы, выигрывавшие тендеры на обслуживание дорог получали значительно более высокую прибыль. По данным Генпрокуратуры, им удалось заработать на этом порядка 17,7 миллиарда рублей.

По материалам проведённой проверки следователями возбуждено уголовное дело по статье «ограничение конкуренции». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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