Канделаки подарила Кадырову омолаживающую косметику «для настоящих чеченцев»

Тина Канделаки одарила Рамзана Кадырова омолаживающей и тонизирующей косметикой для лица. Телеведущая посоветовала своему другу заботиться о своей красоте и использовать патчи для лица, чтобы избавиться от кругов под глазами.

Нетривиальный подарок был преподнесён в полусерьёзной, шутливой форме. Смешное видео опубликовали на своих страницах и Канделаки, и сам Кадыров. На первых кадрах смеющийся и немного растерянный чеченский лидер сообщает своим подписчикам, что ему посоветовали заботиться о своей красоте и использовать патчи, чтобы избавиться от следов усталости и морщин на лице.

Следом появляется и сама смеющаяся «виновница торжества». Телеведущая признаётся, что пока Кадыров всё ещё похож на самого настоящего мачо, но даже главе Чечни стоит следить за собой, чтобы на лице не оставалось признаков старения.

— [Косметика] для настоящих чеченцев! — Резюмирует Кадыров, пока его спутница взрывается искренним смехом.

Канделаки подарила Кадырову омолаживающую косметику.

Главе Чечни настолько понравилась искромётная шутка телеведущей, что видео появилось на одном из аккаунтов чеченского лидера в Instagram.

— Как вы думаете, что мне делать? Что же все таки выбрать? Мои тренеры предлагают мне спортпитание, а вот Тина утверждает что для молодости и красоты достаточно пользоваться ее знаменитыми патчами, — гласит подпись под видео, густо сдобренная смеющимися эмодзи. — Хочу поблагодарить Тину за заботу и подаренные патчи, но я все таки надеюсь что мне ещё рано. А Вы как думаете?

Кроме того, телеведущая не упустила возможности прорекламировать Instagram-аккаунт, который, по словам главы Чечни, ведут его преданные поклонники.

— Лучший блог, который вам необходимо читать в Инстаграме — «За Кадырова», — прорекламировала аккаунт Канделаки. — Продолжайте в том же духе! Вас не остановить!

— Нас не остановить. Нас не догонят! — Резюмировал мысль телеведущей смеющийся Рамзан Ахматович.

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