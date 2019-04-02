2019-04-02T16:10:24+03:00
Звезды

Канделаки подарила Кадырову омолаживающую косметику «для настоящих чеченцев»

Глава Чечни спросил подписчиков, стоит ли ему пользоваться подаренными средствами
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тина Канделаки подарила Рамзану Кадырову омолаживающую косметикуТина Канделаки подарила Рамзану Кадырову омолаживающую косметикуФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Тина Канделаки одарила Рамзана Кадырова омолаживающей и тонизирующей косметикой для лица. Телеведущая посоветовала своему другу заботиться о своей красоте и использовать патчи для лица, чтобы избавиться от кругов под глазами.

Нетривиальный подарок был преподнесён в полусерьёзной, шутливой форме. Смешное видео опубликовали на своих страницах и Канделаки, и сам Кадыров. На первых кадрах смеющийся и немного растерянный чеченский лидер сообщает своим подписчикам, что ему посоветовали заботиться о своей красоте и использовать патчи, чтобы избавиться от следов усталости и морщин на лице.

Следом появляется и сама смеющаяся «виновница торжества». Телеведущая признаётся, что пока Кадыров всё ещё похож на самого настоящего мачо, но даже главе Чечни стоит следить за собой, чтобы на лице не оставалось признаков старения.

— [Косметика] для настоящих чеченцев! — Резюмирует Кадыров, пока его спутница взрывается искренним смехом.

Канделаки подарила Кадырову омолаживающую косметику.

Главе Чечни настолько понравилась искромётная шутка телеведущей, что видео появилось на одном из аккаунтов чеченского лидера в Instagram.

— Как вы думаете, что мне делать? Что же все таки выбрать? Мои тренеры предлагают мне спортпитание, а вот Тина утверждает что для молодости и красоты достаточно пользоваться ее знаменитыми патчами, — гласит подпись под видео, густо сдобренная смеющимися эмодзи. — Хочу поблагодарить Тину за заботу и подаренные патчи, но я все таки надеюсь что мне ещё рано. А Вы как думаете?

Кроме того, телеведущая не упустила возможности прорекламировать Instagram-аккаунт, который, по словам главы Чечни, ведут его преданные поклонники.

— Лучший блог, который вам необходимо читать в Инстаграме — «За Кадырова», — прорекламировала аккаунт Канделаки. — Продолжайте в том же духе! Вас не остановить!

— Нас не остановить. Нас не догонят! — Резюмировал мысль телеведущей смеющийся Рамзан Ахматович.

КСТАТИ

Тина Канделаки предложила отправлять чиновников голодать к Кадырову

По её словам, глава республики Рамзан Кадыров сможет обеспечить строгий контроль за процессом, а невероятная красота местной природы поспособствует выздоровлению (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадыров и Канделаки записали шуточное обращение к американцам и владельцам Instagram

Тина узнала у главы Чечни как истиный мусульманин может пожать руку женщины и попросила его обратиться к владельцам знаменитых соцсетей, год назад просто удаливших страницы Кадырова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане "Приора" влетела в фуру: погибли двое из легковушки
За дебош на заседании суд наказал близких арестованного чиновника ПФ Дагестана
Сбербанк проанализировал рынок каршеринга: Ставрополье в топ-10 регионов России
Для покупателей квартир и таунхаусов в «Гармонии» провели розыгрыш
В Ингушетии мужчина случайно прострелил себе голову и выжил
Загадочно исчезнувшего рыбака на Ставрополье нашли мертвым
На Ставрополье полицейские ищут мошенника, обманувшего пенсионерку на 20 тысяч рублей
Бывший начальник полиции Махачкалы арестован на два месяца
В Дагестане судебный пристав украл 2,5 млн рублей
В дагестанском офисе «Россельхозбанка» проводят обыски по делу экс-главы МВД
Подросток справил нужду на братскую могилу у Вечного огня на Ставрополье
В Ставрополе отключат электричество 2 апреля
Ставропольский бизнесмен скрыл от налоговой 7 млн рублей
Ставропольское агентство вошло в Международную ассоциацию пиара
В Ставрополе назначили нового министра экономического развития региона
Оюб Титиев в мае может освободиться по УДО
В Пятигорске съемщик убил хозяина дома из-за подорожания аренды
Военные приступили к разминированию сельскохозяйственных земель Чечни
На Ставрополье в ДТП из-за пьяного водителя погибли два человека
Ставропольцев начали прививать от кори
На Ставрополье задержан похититель породистого скакуна