2019-04-02T15:59:54+03:00
Политика

Владимир Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии

Источники связывают это с расследованием уголовных дел клана Арашуковых
Андрей ЗОБОВ
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Александр Терещенко. Фото: Прокуратура Карачаево-Черкесской РеспубликиАлександр Терещенко. Фото: Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ об увольнении прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко.

— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, — сообщается в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры РФ.

Вместе с ним от своих должностей освобождены Дальневосточный транспортный прокурор Александр Хатунцев и глава прокуратуры на транспорте Северо-Западного федерального округа Олег Колесов.

По данным источников «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах Карачаево-Черкесии, увольнение Александра Терещенко может быть напрямую связано с делами сенатора Совфеда Рауфа Арашукова и его отца, «газового короля» Северного Кавказа Рауля.

Напомним, что следователи и сотрудники Федеральной службы безопасности в феврале провели серию проверок во всех силовых ведомствах КЧР. Следствие предполагает, что высокопоставленные чиновники могли скрывать преступления клана Арашуковых и препятствовать объективному расследованию некоторых эпизодов.

Напомним, что Арашуковых задержали 30 января. Раулю, бывшему советником главы ООО «Газпром Межрегионгаз», предъявили обвинения в создании преступного сообщества для хищении топлива на 30 миллиардов рублей. Его сыну, сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявили обвинения в заказных убийствах, участии в преступной группировке отца и давлении на свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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