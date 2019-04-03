На Ставрополье на опасных производственных объектах отключили электроэнергию

«Самое страшное, что могло, уже случилось. Теперь главное, чтобы не пострадали люди», - говорит генеральный директор ООО «Гелиос».

На стекольных заводах в Новоалександровске и Красногвардейском 1 апреля за неуплату отключили электроэнергию. Заводы остановлены, печи остывают и потребуют постоянного пристального внимания еще неделю, чтобы не допустить обрушения и трагедии - в опасных условиях могут пострадать люди. Увы, это не первоапрельская шутка.

- Долг перед энергетиками скопился у «Северной стеклотарной компании», незаконно управляющей обоими заводами. Именно она и допустила аварийную ситуацию, - уверен Владимир Прилепа, генеральный директор ООО «Гелиос». - Я считаю, 19 января ССК осуществила рейдерский захват заводов. Напомним, «Гелиос» - дочернее предприятие «ЮгРос- Продукта», строившего оба завода и превратившего их во флагманы стекольной промышленности России.

Ранее мы уже рассказывали о том, что ССК зашла на заводы в январе и сразу же выставила представителей «Гелиоса» за проходную, отказавшись от официальных контактов с фирмой, которая имеет многолетний опыт работы на данном производстве, лицензию и часть оборудования в собственности. 1 апреля ситуация накалилась до пика.

- К чему привело отключение электроэнергии на заводах? - спросила я у Владимира Николаевича.

- Не действуют обдувы стекловаренной печи, перестали работать насосы водоохлаждаемого оборудования внутри печи, которое мгновенно взорвалось, а также пришли в негодность печь отжига, ванны расплава и многое другое оборудование. Когда в понедельник мы пытались с нашим главным энергетиком попасть на завод, чтобы помочь, нам сказали, что в наших услугах не нуждаются, они сами, мол, достаточно квалифицированные специалисты. На Красногвардейском заводе уже к вечеру все сотрудники покинули цеха. Хотя еще примерно неделю за процессом остывания нужен квалифицированный контроль. Это настоящая аварийная ситуация. Но вот, что странно, даже сотрудники МЧС до сих пор не приехали на место!

- А они в курсе, что происходит?

- Вчера мы разослали письма в министерство промышленности, главам районов, в МЧС, уведомили все инстанции, что аварийная ситуация может выйти из-под контроля и могут пострадать люди. Но, кажется, никого это не заинтересовало! А между прочим с января на заводах введен режим предотвращения ЧС, потому что мы уже тогда предупреждали об опасности из-за некомпетентных действий новых хозяев. Меня же, как руководителя компании, на которую оформлена лицензия, разрешающая эксплуатировать опасные производственные объекты, и предупредили о том, что я должен не допустить аварийную ситуацию. Интересно, как это можно было сделать, если меня и моих сотрудников не допускали на заводы?!

- Можно сказать, что Ставропольский край уже потерял стекольные заводы?

- Чтобы вернуть их к работе, в каждую печь потребуется вложить порядка 200 - 300 миллионов рублей. Не считая затрат на другое оборудование. И месяцев 9, как минимум, нужно на ремонтные работы... Людей жалко - многие выросли на этих заводах, превратились из новичков в опытных ценных сотрудников. И теперь им негде будет применять свои знания. Из-за неквалифицированных действий ССК около 900 человек остались без работы.

- На обоих заводах все еще остается ваше оборудование...

- На Красногвардейском заводе три газопоршневые машины, две из которых уже вышли из строя из-за некомпетентной эксплуатации сотрудников ССК. Работоспособность третьей под вопросом из-за отключения электроэнергии. На Новоалександровском заводе - стеклоформующие машины, стекловаренные печи, множество разной техники на обоих предприятиях. Мы боремся за то, чтобы вернуть свою собственность в судах. Хотя все это многомиллионное оборудование или уже пришло в негодность, или вот-вот.

- Как же можно было допустить, чтобы остановились два больших завода, снабжавшие всю Россию медицинской стеклянной тарой, а регион листовым стеклом и другой нужной продукцией?

- Знаю точно, компания, которая считает себя специалистом в данной области, никогда бы не допустила остановки заводов. Такого масштаба производства не останавливают из-за 10-миллионных долгов перед энергетиками! Мы изначально увидели, что у ССК во главе с С. Р. Абдурахмановым нет опыта. Пытались садиться с ними за стол переговоров, участвовали во всех совещаниях в администрациях районов, в минпроме, видели, что ССК берет на себя массу обязательств, но в результате ни одно из них не было выполнено. По всем действиям было понятно, что они не собираются сохранять производство. Уж не знаю, зачем, может, чтобы «распилить» заводы на металлолом. Мы буквально кричали о том, что может произойти! И вот это произошло! Это страшно.