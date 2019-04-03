На Ставрополье через два года посадили полицейского, по чьей вине в ДТП погибли люди

В Ставрополе осудили виновника смертельной аварии, которая унесла жизни двоих человек еще 11 сентября 2017 на дороге Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское.

За рулем "Приоры" на тот момент оперуполномоченный МВД по Изобильненскому горокругу Роман Рыжонков в нарушение ПДД выскочил на встречную полосу и снес "Четверку". Погибли пассажир - 45-летняя женщина, и 48-летний водитель из "ВАЗ-21043". Полицейский место аварии оставил. Приехавшие на место коллеги нашли его в кафе неподалеку.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, следствие по обвинению в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение смерти двух лиц" длилось два года.

- Приговором суда Рыжонкову назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, - добавили в ведомстве. - Также с него взыскано возмещение морального вреда в пользу дочери погибшей женщины в размере 700 тысяч рублей.

В региональном МВД прокомментировали, что сотрудника после внутренней проверки уволили:

- Осужденный уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, двое его непосредственных руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.