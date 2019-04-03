Месторождения под «крышей»: В Дагестане полицейские и чиновники покрывали незаконную разработку недр

В Дагестане лишились своих должностей главы и высокопоставленные чиновники МВД, при попустительстве которых на территории республики велась незаконная добыча полезных ископаемых.

В республике продолжают бороться с нелегальным бизнесом. После закрытия кирпичных заводов внимание руководства Дагестана привлекли предприниматели, незаконно разрабатывавшие месторождения полезных ископаемых. Оказалось, что в местной полиции об этом знали. Но никаких действий не предпринимали. Природные ресурсы расхищались при полном попустительстве стражей порядка.

Впрочем, теперь их незаконная деятельность «всплыла». О деятельности и наказании «невнимательных» полицейских на заседании Совета безопасности Дагестана сообщил глава управления МВД региона Абдулрашид Магомедов.

— Два начальника районных отделов внутренних дел уволены. Причина одна и та же — на вверенной им территории незаконно разрабатывались карьеры. При чём они полностью попустительствовали этому, закрывая глаза на нарушения закона. Должности лишился и начальник службы участковых уполномоченных Карабудахкентского районного отделения. Он точно так же решил не замечать, как ведется работа на карьере, — сообщил Абдурашид Магомедов.

Глава Дагестана Владимир Васильев добавил, что «головы полетят» не только в МВД. Увольнения ожидают и глав муниципалитетов, где велись незаконные работы.

Предприятия, без всякой лицензии разрабатывающие месторождения наносят существенный ущерб природе и бюджету. Предприниматели, находящиеся «под крылом» профильных чиновников и правоохранителей вырабатывают карьеры самыми варварскими методами, оставляя за собой только «выжженную землю». Кроме того, они не платят отчисления в бюджет региона: за последний год от владельцев 150 месторождений в казну поступило лишь 20 миллионов рублей.

КСТАТИ

Васильев: «Не будет больше в Дагестане таких кирпичных заводов»

На Координационном совещании глава Дагестана поставил условие чиновникам: начинаете работать для народа или оставляете должность. Ультиматум прозвучал из-за разговора про обнищание населения и кучу нарушений: налоговых, производственных, бюджетных и так далее (подробности, видео)