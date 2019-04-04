2019-04-04T15:09:18+03:00
Общество

На Ставрополье отчитались о выполнении майских указов Путина про зарплаты бюджетников

В краевом минфине рассказали, у кого заработная плата выросла больше всего
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В 2018 году на Ставрополье завершили 6-летний период исполнения майских указов Владимира Путина по части повышения заработной платы бюджетникам региона.

Как заявила глава краевого Минфина на брифинге при подведении итогов работы министерства, у одних ЗП выросла в 1,6 раза, у других - аж в 3,2 раза. К последним, например, отнесли социальных работников.

- Все целевые показатели выполнены. Указы президента в части роста зарплат бюджетников выполнены в полном объеме, - сказала зампред ставропольского правительства и министр финансов Лариса Калинченко.

Как еще отметили в пресс-службе правительства Ставрополья, чтобы бюджетники получали больше, пришлось потратить 36% расходов всего краевого бюджета.

Ранее Северо-Кавказстат отчитался, что по итогам минувшего года, врачи, преподаватели в университетах и научные сотрудники в среднем по краю получают около 51 тысячи в месяц, а школьные учителя, педагоги допобразования, работники культуры и средний медперсонал - в районе 25-26 тысяч рублей.

Зарплаты "бюджетников" Ставрополья (по данным Северо-Кавказстата за 2018 год)

Зарплаты "бюджетников" Ставрополья (по данным Северо-Кавказстата за 2018 год)

Социальные работники же, у которых выявили максимальный зарплатный рост, получают в среднем 24 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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