2019-04-04T19:39:46+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов попал в список номинантов Forbes

Чемпион UFC включен в сотку кандидатов рейтинга "30 до 30" [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Действующего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова включили в сотку номинантов рейтинга "30 до 30".

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Список претендентов составили эксперты российской версии американского авторитетного экономического журнала "Forbes". Фото бойца размещено в разделе "Спорт и киберспорт" рядом со снимком олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Кроме Нурмагомедова, как можно видеть, в кандидаты попал еще один спортсмен из Дагестана Мурат Гассиев.

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

- Герои рейтинга - те, кто к 30 годам уже получили признание в профессиональном сообществе и стали известны в России или в мире, - сообщается о рейтинге на сайте издания.

Формируют список с привлечением экспертов путем отбора самых успешных в своем деле представителей не старше 31 года. Героев Forbes ищет в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. Из сотни претендентов после отбора лучших из лучших жюри потом формирует топ-30. Итоговый рейтинг представят на Петербургском международном экономическом форуме и июньском номере журнала "Forbes".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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