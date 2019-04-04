Хабиб Нурмагомедов попал в список номинантов Forbes

Действующего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова включили в сотку номинантов рейтинга "30 до 30".

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Список претендентов составили эксперты российской версии американского авторитетного экономического журнала "Forbes". Фото бойца размещено в разделе "Спорт и киберспорт" рядом со снимком олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

Кроме Нурмагомедова, как можно видеть, в кандидаты попал еще один спортсмен из Дагестана Мурат Гассиев.

Рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. 100 номинантов. Forbes

- Герои рейтинга - те, кто к 30 годам уже получили признание в профессиональном сообществе и стали известны в России или в мире, - сообщается о рейтинге на сайте издания.

Формируют список с привлечением экспертов путем отбора самых успешных в своем деле представителей не старше 31 года. Героев Forbes ищет в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. Из сотни претендентов после отбора лучших из лучших жюри потом формирует топ-30. Итоговый рейтинг представят на Петербургском международном экономическом форуме и июньском номере журнала "Forbes".

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