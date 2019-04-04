2019-04-04T19:39:46+03:00
Общество

«Рамзан односельчан не обидит»: в Чечне прокомментировали снос домов в родовом селе Кадырова

В Центарое будет разбит роскошный парк, а жителям возместят все убытки
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments17
Рамзан Кадыров не обидит своих односельчанРамзан Кадыров не обидит своих односельчанФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В родовом селе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Центарой решили снести дома ради строительства парка. Однако жители не в обиде на решение районной администрации — люди получат достойные компенсации и будут с радостью гулять по новому парку.

«Рамзан односельчан не обидит»: интервью с Джамбулатом Умаровым

00:00
00:00

— Рамзан Ахматович своих односельчан не обидит, — уверил «КП - Северный Кавказ» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. — Он справедливый человек, а справедливым людям не свойственно ущемлять чужие интересы, о ком бы ни шла речь! Кроме того, неужели вы думаете, что Центарой не заслужил своего права на урбанизацию? На красоту? На роскошную парковую зону для людей?

По словам Умарова, экономическое благосостояние республики позволяет расширять и украшать города и села по всей Чечне. И делается это без ущемления прав местных жителей и строго в рамках законодательства Российской Федерации.

— Нас стараются обвинить, используя любые поводы, — подчёркивает министр. — При этом практика подобная (переселения людей ради благоустройства — ред.) распространена по всему миру. Взять тот же Бостон, Нью-Йорк, Чикаго. Там точно так же при строительстве каких-то общественно важных объектов людей переселяли. Им, соответственно, предоставляют определённые участки, всё происходит на более выгодных условиях, чтобы никто не ушел обиженным! И разве плохо, когда появляется парк? Разве плохо, когда всё вокруг цветёт жизнью? Когда под ветвями прекрасных деревьев влюблённые пары обсуждают совместное будущее, а старики делятся мудростью на лавочках в тени?

Более того, по словам Джамбулата Умарова, невозможно представить, чтобы чеченца просто выселили с его законной территории без его полного согласия.

— У нас не может быть такого, чтобы человека просто взяли и куда-то переселили. Ты будешь иметь дело с его родом, понимаете? Это абсолютно немыслимо. Поэтому все жители села решают такие вопросы на общих сходах, решают вместе. Всё делается в рамках села, в рамках интересов жителей, в рамках понятий и традиций, — резюмировал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт о демографии: Горожане сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему числу детей
Завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «Комсомолке» данные вице-премьера Голиковой о превышении смертности над рождаемостью
Новости 24
В Совете Федерации рассказали, как могут лишить Арашукова сенаторского кресла
Справившему нужду на "Родину-Мать" в Буденновске грозит уголовное преследование
В Нальчике 18-летний закладчик пытался заработать на наркотиках
Из ставропольской грязи спасли иностранца, устроившего кругосветный заезд на велосипеде
«Вертолёт сел на крышу дома»: пользователи соцсетей Ставрополя испугались учений
Ставрополец умер от инфаркта за рулем грузовика
В Чечне чемпионат по борьбе закончился массовой дракой
За оправдание нацизма на ставропольца завели дело
На Ставрополе задержаны преступники, ограбившие почтальона на 250 тысяч рублей
На Ставрополье под колесами иномарки погиб пожилой пешеход
Ставропольские полицейские и приставы устроили облаву на должников
В Дагестане нарушитель затеял массовую драку с инспекторами и "под шумок" сбежал
На Ставрополье поймали несовершеннолетнего наркодилера
В районной администрации Дербента проходят обыски
В Ставрополе на месяц закрыли часть улицы Дзержинского
Дагестанец избил полицейского на вокзале
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова: «Ты что, женился на полотенце?»
Ставропольские полицейские спасли водителя от алкогольной комы
В Ингушетии произошло землетрясение
В Железноводске сотрудники ППС задержали мужчину, убившего свою подругу
В КБР водитель остановленного автомобиля обстрелял сотрудников полиции
Суд рассмотрит жалобу Рауфа Арашукова, несогласного с отстранением от должности сенатора
На Ставрополье преступники ограбили продуктовый и поплатились
В военкомате Ставрополя рассказали про особенности весеннего призыва-2019
Ставрополец расстрелял незваных гостей на пороге своего дома и сел в тюрьму
В Дагестане "Приора" влетела в фуру: погибли двое из легковушки