«Рамзан односельчан не обидит»: в Чечне прокомментировали снос домов в родовом селе Кадырова

В родовом селе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Центарой решили снести дома ради строительства парка. Однако жители не в обиде на решение районной администрации — люди получат достойные компенсации и будут с радостью гулять по новому парку.

«Рамзан односельчан не обидит»: интервью с Джамбулатом Умаровым 00:00 00:00

— Рамзан Ахматович своих односельчан не обидит, — уверил «КП - Северный Кавказ» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. — Он справедливый человек, а справедливым людям не свойственно ущемлять чужие интересы, о ком бы ни шла речь! Кроме того, неужели вы думаете, что Центарой не заслужил своего права на урбанизацию? На красоту? На роскошную парковую зону для людей?

По словам Умарова, экономическое благосостояние республики позволяет расширять и украшать города и села по всей Чечне. И делается это без ущемления прав местных жителей и строго в рамках законодательства Российской Федерации.

— Нас стараются обвинить, используя любые поводы, — подчёркивает министр. — При этом практика подобная (переселения людей ради благоустройства — ред.) распространена по всему миру. Взять тот же Бостон, Нью-Йорк, Чикаго. Там точно так же при строительстве каких-то общественно важных объектов людей переселяли. Им, соответственно, предоставляют определённые участки, всё происходит на более выгодных условиях, чтобы никто не ушел обиженным! И разве плохо, когда появляется парк? Разве плохо, когда всё вокруг цветёт жизнью? Когда под ветвями прекрасных деревьев влюблённые пары обсуждают совместное будущее, а старики делятся мудростью на лавочках в тени?

Более того, по словам Джамбулата Умарова, невозможно представить, чтобы чеченца просто выселили с его законной территории без его полного согласия.

— У нас не может быть такого, чтобы человека просто взяли и куда-то переселили. Ты будешь иметь дело с его родом, понимаете? Это абсолютно немыслимо. Поэтому все жители села решают такие вопросы на общих сходах, решают вместе. Всё делается в рамках села, в рамках интересов жителей, в рамках понятий и традиций, — резюмировал министр.