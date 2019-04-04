«Под полотенцем козёл»: Макгрегор продолжил издеваться над женой Хабиба

Конор Макгрегор не может утихомириться. Он уже перешёл все рамки приличия, сравнив супругу Хабиба Нурмагомедова с полотенцем. Но ирландец пошёл дальше, предположив, что под белоснежной паранджой спрятана вовсе не девушка.

— Неожиданный сюжетный поворот: под этим полотенцем козёл, — написал в Twitter Макгрегор.

По уже сложившейся традиции, твит он удалил буквально через несколько минут. Но интернет помнит всё: возмущённые пользователи успели сделать скриншот записи.

Хамский твит МакгрегораФото: Социальные сети

На этот раз бывалый скандалист Макгрегор перешёл все возможные рамки. Своими предположениями он вызвал гнев множества мусульман. Ведь свадебная паранджа тесно связана с многовековыми традициями, подчеркивающими кротость и невинность девушек, исповедующих ислам. По канонам, добропорядочная супруга должна открывать свою красоту лишь мужу, поэтому её лицо скрыто под тканью даже во время торжества.

Нужно заметить, что подлые шутки ирландца действительно достигли своей цели — обычно спокойный Нурмагомедов отреагировал на них максимально жёстко. Он попытался задеть ирландца, вспомнив об обвинениях в изнасиловании, которые в декабре 2018 года предъявила бойцу жительница Дублина. К слову, полиция до сих пор ведёт расследование инцидента.

Причиной такого принципиального конфликта могло стать недавнее интервью Нурмагомедова. Во время беседы со студентами РЭУ имени Плеханова он честно ответил на вопрос об окончании карьеры ирландца. Хабиб предположил, что с помощью своих заявлений Макгрегор пытается повлиять на боссов UFC, чтобы выбить себе более выгодный контракт, точь-в-точь как «сварливая жена».

Напомним, что в той же беседе Нурмагомедов сообщил, что реванш между бойцами — вопрос почти решённый. По словам дагестанца, этот вопрос уже обсуждался с руководством промоушена: Хабиб настаивал на том, что такой бой возможен только если Конор выиграет «хотя бы один бой с 2016 года». Но пока такими достижениями ушедший в отставку ирландец похвастаться не может.

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