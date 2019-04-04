2019-04-04T15:39:50+03:00
Общество

Генпрокуратура отчитала власти Дагестана за плохую работу

Руководство республики не смогло справиться с незаконным строительством и помочь обманутым дольщикам
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы ДагестанаВладимир Васильев. Фото: пресс-служба главы Дагестана
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Генпрокуратура Российской Федерации отчитала власти Дагестана за плохую работу в сфере строительства — по словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, руководство республики не справляется с незаконным строительством и неэффективно защищает права обманутых дольщиков.

По словам представителя прокуратуры, работа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в регионе не выдерживает никакой критики. При попустительстве чиновников, застройщики презрительно относятся к разрешениям на строительство, повсеместно возводя здания в обход закона.

— До сих пор не введены в эксплуатацию 325 построенных многоквартирных домов. Незаконно подключаются даже коммуникации газо- и электроснабжения, что создает угрозу жизни проживающих в них людей, — сообщил Куренной в эфире официальной передачи надзорного ведомства.

При этом, из-за плохой работы чиновников, проводится мало проверок, недобросовестных застройщиков, часто, не привлекают к ответственности за допущенные нарушения, что только способствует разгулу нелегального строительства.

— Не обеспечивается даже исполнение назначенных штрафов. Министерство не располагает сведениями об оплате более 80 % ранее наложенных административных штрафов на сумму свыше 9 миллионов рублей, — подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры.

Другой актуальной проблемой остаются права обманутых дольщиков, которые руководство республики не может должным образом защитить.

— Созданная в 2013 году для решения этих проблем правительственная комиссия не оказывает никакого влияния на ситуацию. Её состав с 2016 года не актуализировался. Фактически работа в этом направлении не ведётся, — рассказал Александр Куренной.

Бездействуют и законодательные органы — с 2011 года, по словам официального представителя надзорного ведомства, не принято ни одного законодательного акта, «предусматривающего конкретные механизмы защиты прав обманутых дольщиков и обеспечения завершения строительства проблемных объектов». В результате более 300 обманутых дольщиков с 2014 года бессмысленно ждут помощи государства и стучаться во все двери, не получая никакой реальной поддержки.

— В целях устранения выявленных нарушений законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук внес представление главе Республики Дагестан, — резюмировал Александр Куренной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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