Полиция поймала подростков, осквернивших мемориал «Родина-Мать»

Ставропольские полицейские задержали троих вандалов, осквернивших мемориал «Родина-Мать» в Будённовске. Молодые люди устроили на памятнике «пикничок» и даже помочились на постамент.

— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих молодых людей. Их доставили в районный отдел внутренних дел, где они признались в содеянном,— сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Новость о вопиющем происшествии появилась в региональном сегменте социальных сетей. На кадрах моментально распространившегося видеоролика видно, как поздним вечером троица молодых людей отдыхает у Вечного огня. Парни не стесняясь перетащили на мемориал стоявшую неподалёку лавочку, и уселись погреться.

Но этого молодым людям оказалось мало — один из парней, не стесняясь ничего, решил справить нужду. Но ему даже не пришло в голову сойти с памятника.

— По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — сообщили в полиции.

Если вину молодых людей докажут, им грозит до 3 лет колонии. Или до 5 лет обязательных работ. Следствие продолжается.

КСТАТИ

В Чечне обнаружили останки десятков солдат, погибших в годы ВОВ

По данным волонтёров, на территории двух смежных районов республики — Наурского и Надтеречного, могут покоиться десятки тысяч павших красноармейцев (подробности).