2019-04-05T14:02:23+03:00
Происшествия

Во Владикавказе спецназ расстрелял авто с наркодилерами во время погони

Полиции удалось задержать банду, торговавшую сильнодействующими препаратами [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Полицейским и спецназу пришлось расстрелять машину беглых наркоторговцевПолицейским и спецназу пришлось расстрелять машину беглых наркоторговцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во Владикавказе полиция при поддержке отряда специального назначения «Гром» накрыла членов банды наркоторговцев вместе с покупателями. Часть подозреваемых пыталась бежать на машине, но тщетно — авто расстреляли.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Северная ОсетияАлания, банда состояла из двух мужчин и женщины. Они подделывали аптечные бланки и рецепты, чтобы покупать сильнодействующие наркотические лекарства: «Трамадол», «Метадон» и «Лирику». Лекарства они перепродавали наркоманам. Цену, не скупясь, завышали в 15–20 раз.

Но полиция смогла найти наркоторговцев. Их задержали прямо во время одной из сделок. Троица прыгнула в машину и попыталась скрыться с места преступления. Тщетно — после предупредительных выстрелов в воздух, стражи порядка расстреляли авто, пробив колёса. Машина потеряла управление и врезалась в забор одного из частных домов в селении Ольгинское. Преступники попытались бежать от спецназа пешком — их снова ждала очевидная неудача. Вскоре, на участников преступной сделки надели наручники.

Спецоперация против наркокартеля в Северной Осетии.

Выяснилось, что группа действовала на территории Владикавказа, Адона и Дигоры. У подозреваемых обнаружили целый «арсенал» препаратов и наркотиков: «Трамадол», «Метадон», «Лирику», «N-метилэфедрон» и марихуану. В крови «покупателей» также нашли всевозможные запрещённые вещества.

Обследовали и аптеку, в которой дилеры закупали «товар». Были изъяты сотни поддельных бланков, по которым уже продали лекарства. Здесь же задержали ещё одного мужчину, не связанного с бандой — он тоже пытался купить наркотики по поддельному рецепту. Правоохранители сделали вывод, что фармацевты этого учреждения были чрезвычайно радушными и безотказными, осознанно «подкармливая» наркоманов.

После операции была возбуждена масса уголовных дел по статьям «незаконные приобретение, хранение, перевозка, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ», «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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