Стало известно, как Нурмагомедов отреагировал на оскорбление жены

Стало известно, как Хабиб Нурмагомедов отреагировал на оскорбления Конора Макгрегора, назвавшего его жену «полотенцем», а потом и вовсе предположившего, что на её месте — «козёл». О первой реакции спортсмена рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

— Я ненавидел Макрегора после этих слов. Я был взбешён, потому что Хабиб никогда не говорил плохого о его семье. О его вере. О его жене. И когда я, на взводе, пришёл и рассказал об этом...Хабиб улыбнулся. Вы знаете, это была та самая улыбка, очень страшная улыбка. Очень опасная. А потом он успокоил меня, сказав, что ничего страшного не произошло. Что каждый получит то, что заслуживает, — рассказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Менеждер спортсмена негодовал, что проигравший свой бой ирландец продолжает оскорблять Нурмагомедова, несмотря на то, что уже единожды крупно облажался.

— Хабиб человек веры, человек чести. Он до последнего старается молчать и держаться. Конор может говорить о том, что Хабиб — отстой, что он уродливый или глупый. Это будет мнение. Но пусть он не смеет трогать его религию, семью и нацию. Иначе, поверьте мне, если вы поставите их друг против друга в бою без правил, как на улице. В смертельном бою. Конор перестанет существовать, — резюмировал менеджер Нурмагомедова.

Напомним, что в среду ирландец несколько раз грязно оскорбил своего оппонента в Twitter. Он опубликовал фотографии со свадьбы дагестанца, на которых его супруга полностью скрыта за традиционным мусульманским нарядом. И «остроумно» подписал, что Хабиб «женился на полотенце». После этого Нурмагомедов пошёл дальше, предположив, что «под полотенцем козёл».

Однако все эти оскорбления ирландцу нужны были для привлечения внимания. В финальном сообщении Макгрегор сообщил, что возвращается в смешанные единоборства. Напомним, что с момента объявления о «завершении карьеры» прошло всего 9 дней.

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