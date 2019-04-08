ВТБ выдал льготный кредит на реализацию проекта по мелиорации сельхозугодий на Ставрополье

Финансирование осуществляется в рамках обновленной программы Министерства экономического развития РФ на льготных условиях. Денежные средства компания направит на реализацию проекта по строительству оросительной системы на землях предприятия (общая площадь - более 520 гектаров), расположенных на территории Георгиевского городского округа региона.

Александр Дыренко, управляющий банком ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, отметил:

- Учитывая климатические особенности региона, вопрос орошения угодий для краевых сельхозпредприятий является особенно важным. Мы понимаем, какую роль играет решение этой задачи для развития отрасли в округе, поэтому активно поддерживаем программы компаний в данной сфере. В текущем году банк уже профинансировал несколько важных проектов аграриев по мелиорации земель, позволяющих увеличить площадь орошаемых полей в Ставропольском крае на 1000 гектаров.

Сергей Шурупов, директор ООО «Шаумяновское», прокомментировал:

- Проект, реализуемый с нашим давним банком-партнером ВТБ, позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур, которые будут выращиваться на орошаемом участке, а именно: кукурузы в 2,5 раза, сои - в три раза.

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