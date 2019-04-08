Прокуратура Дагестана назвала причины отмены концерта Егора Крида

Прокуратура Дагестана объяснила причины, по которым летом прошлого года был отменён концерт рэпера Егора Крида в Махачкале. Информацию собрал депутат Госдумы Анатолий Выборный и глава Молодежного парламента при палате Мария Воропаева. После их обращения в региональном надзорном органе организовали дополнительную проверку.

Прокуратура сообщила чиновникам, что причиной отмены концерта рэп-исполнителя стали многочисленные угрозы в адрес Крида. В социальных сетях дагестанцы называли творчество музыканта безнравственным и аморальным, а пользователи в комментариях угрожали Егору не только расправой, но даже изнасилованием.

Тогда организаторы тура знаменитого рэпера из Black Star приняли решение вычеркнуть Махачкалу из гастрольного тура по собственному желанию.

— В результате Егор Крид отказался приехать в Махачкалу, аргументируя это опасениями за свою безопасность и безопасность посетителей концерта, — цитирует документы, собранные Выборным и Воропаевой, ТАСС. Учитывая, что по этому факту не было возбуждено уголовного дела, после обращения депутата, материалы отправили на дополнительную проверку.

Напомним, что отказ рэпера выступать в Махачкале стал причиной громкого скандала. С мнением дагестанцев о безнравственности его творчества согласился известный боец MMA Хабиб Нурмагомедов, сообщив, что отмена концерта — «небольшая потеря». В Instagram между спортсменом и музыкантом вспыхнул спор, переросший в обмен оскорблениями. В результате Крида и Тимати, заступившегося за своего подопечного, боец UFC назвал «петушарами» и даже пообещал, что они «ответят за свои слова».

В итоге в конфликт пришлось вмешиваться главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову. Политик находится в хороших отношениях и с Тимати, и с Нурмагомедовым, поэтому смог повлиять на обоих. По его совету спортсмен и музыкант пожали друг другу руки, завершив конфликт.

К слову, по тем же причинам в Дагестане и Чечне отказался выступать Стас Михайлов. Исполнитель решил, что обстановка в республиках не способствует хорошей атмосфере на концерте и отменил выступления. Пользователи местного сегмента соцсетей, к слову, и его творчество посчитали «безнравственным».

Третий громкий скандал был связан с театральной постановкой. Под шквал критики и угроз попали актёры спектакля «Охота на мужчин». Труппа приехала 23 февраля, а уже 26 числа публично извинялась за оскорбление местных традиций. В своих извинениях актёры намекнули, что с таким отношением к выступлениям звёзд, жители рискуют остаться без больших концертов и постановок. Потому что никто не захочет приезжать под гул осуждающих криков, оскорблений и угроз.

КСТАТИ

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

В социальных сетях посыпались угрозы от лица местных жителей. Певца предупреждали, что, если он приедет в Махачкалу, то будет изнасилован, продан в рабство на кирпичный завод или даже убит (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Стас Михайлов отказался выступать в Дагестане «из-за нестабильной обстановки»

Обстановка вокруг отмены концертов известных исполнителей в Дагестане накаляется. После «первопроходца» Егора Крида, отказавшегося от концерта из-за многочисленных угроз и хамоватых комментариев известного дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, свой концерт в Махачкале отменил Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элждей. И буквально вчера, за день до концерта, к ним присоединился Стас Михайлов (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане московским артистам пригрозили расправой за сцену с обнаженкой

В Дагестане грандиозный скандал: откровенные сцены в классической постановке «Охота на мужчин» привели в ярость поборников нравственности. Московским актёрам приходится извиняться из-за угроз расправы (подробности).