Заказавшую убийство «сверливших стену» соседей ставропольчанку отправили в психбольницу

Ставропольчанка, заказавшая убийство «слишком шумных» соседей, отправится в психиатрическую лечебницу. Следствие выяснило, что 26-летний конфликт с проживающей рядом супружеской парой был не более чем плодом фантазии невменяемой женщины.

Шокирующая история произошла осенью 2018 года. 53-летняя жительница Будённовска пришла в сентябре на приём к лечащему врачу и выболтала всё. В красках и подробностях женщина описывала, как 26 последних лет её жизни превратились в кромешный ад. С тех пор, как она въехала в новый дом, соседи буквально ополчились на неё — подстраивали всякие пакости и козни, вели себя неуважительно. Спустя много лет и скандалов, решили «окончательно её выжить» — разбить стену её дома, выходившую на их участок.

Она заказала убийство

Уж чего они только не делали по словам женщины. С 2010 года на её родную стенку покушались с топором, кувалдой, долотом и перфоратором. В 2012 году пришлось сделать специальный «оборонный» ремонт — укрепить стены и фундамент дома, чтобы пережить «соседскую войну».

До сентября 2018 года гражданка Б. наслаждалась покоем — отношения с соседями были напряжёнными, но сносными. И вот, посреди ночи она вновь стала слышать грохот. На её стену снова решила покуситься ненавистная супружеская пара! В отчаянии она решила, что единственный выход — нанять киллера.

Б. рассказала о своих планах врачу. Фото: кадр видео

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, взволнованный медик, услышав об устрашающих планах Б., обратился в полицию. И через несколько дней нашёлся киллер. Полицейский под прикрытием предложил женщине свои услуги. Обговорили цену — 100 тысяч за убийство двоих человек.

В беседах стали проявляться странные признаки психического расстройства. Б. на полном серьёзе утверждала, что против неё устроен целый заговор, в который вовлечено 7 человек. Все они сговорились с одной целью — выжить её вместе с матерью из дома. Врагов она собиралась поступательно уничтожать.

— Ну что делать? Согласна на двоих, — сокрушалась женщина, услышав от «киллера», что сначала убить можно только соседей. — Я ж говорю, там, по-хорошему, надо не меньше вот этих семерых сразу, но...в общем, это очень мало. Надеюсь остальные до меня не доберутся... Это ведь нечестно, что они хотят благоденствовать, а меня вот так...

Убийство было «исполнено», фотографии, подтверждающие устранение ненавистных соседей подделаны, а женщину с поличным взяли при передаче «киллеру» денег.

Невменяемая ставропольчанка заказала убийство сверливших стену соседей.

Война в голове

Попав на допрос в следственном комитете, пойманная на месте преступления Б. не стала отпираться. Как на духу она рассказала всю историю 26-летней «войны», объяснив свой поступок отчаянием. Группа выехала на место событий, чтобы посмотреть на «обезображенную» стену, и...не смогла её найти. Все стены дома подозреваемой оказались целы и невредимы. Да и соседи на допросах сообщили, что никаких неприязненных чувств к соседке не испытывали. Скорее жалели соседку, которая была «не в себе». Пока не узнали о заказном убийстве, конечно.

Когда Б. сообщили о результатах обследования стены, женщина была в панике. Ответить на вопрос, почему она целая, несчастная не смогла. Следователи покачали головами и отправили её на обследование в психиатрическую лечебницу. И получили ожидаемые результаты.

В суде покорная своей судьбе женщина созналась во всём и раскаялась, признав, что была не в себе и придумала причины, послужившие мотивом для убийства.

— Исследовав заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, сопоставив его с другими доказательствами по уголовному делу, суд пришел к выводу, что гражданка Б. в момент покушения на совершение заказного убийства, находилась в состоянии невменяемости, — говорится в сообщении пресс-службы Краевого суда.

Учитывая все факты, Б. освободили от уголовной ответственности за преступление. Будённовский районный суд приговорил её к принудительному лечению в стационаре психиатрической клиники. Здесь она будет находиться до тех пор, пока врачи не признают её полностью выздоровевшей и более не опасной для общества.

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