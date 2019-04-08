2019-04-08T15:15:28+03:00
Общество

Осквернивших «Родину-Мать» вандалов заставили помыть памятник

За осквернение мемориала в Будённовске молодым людям грозит колония
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье вандалов, осквернивших памятник «Родина-Мать» в Будённовске, заставили со швабрами и тряпками отмывать мемориал. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Три «героя», которые «погуляли» на днях на мемориале Родина-мать в Буденновске, установлены. Все — из-за пределов нашего края. Парни оказались старше, чем предполагалось. Все совершеннолетние. Одному больше 20! Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону. И теперь им предстоит это сделать. Возбуждено уголовное дело. Благодарю сотрудников полиции за оперативность работы! А пока что нарушители порядка помыли памятник, — написал глава региона.

Напомним, что информация о вандалах появилась 3 апреля. В социальных сетях появились фотографии троицы молодых людей, устроивших «пикничок» на Мемориале воинской славы в Будённовске. Не слишком стесняясь, они притащили на постамент скамейку, поставили её рядом с Вечным огнём и присели погреться.

Больше всего возмущает поступок одного из вандалов. Он решил справить нужду «не отходя от кассы», прямо на изображения павших героев. Позже оказалось, что установленная рядом с монументом камера засняла осквернение памятника.

Полиция уже поймала всех троих нарушителей. Возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Вандалам грозит до 3 лет колонии. В качестве альтернативы их могут отправить на обязательные работы сроком до 5 лет.

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Ставропольские полицейские задержали троих вандалов, осквернивших мемориал «Родина-Мать» в Будённовске. Молодые люди устроили на памятнике «пикничок» и даже помочились на постамент (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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