Украина выдаст России уроженца Чечни, подозреваемого в убийстве главреда Forbes Пола Хлебникова

Украина выдаст России уроженца Чечни Магомеда Дукузова, главного подозреваемого по делу об убийстве главного редактора Forbes Russia Пола Хлебникова. Генпрокуратуре РФ удалось договориться о выдаче 22 преступников, находящихся в федеральном розыске.

Громкая новость сообщается в докладе генпрокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране Совету Федерации по итогам 2018 года.

— Несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М. И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes гражданина США Пола Хлебникова, — сообщается в докладе.

Хлебников был первым главным редактором журнала Forbes Russia. Гражданина Соединённых Штатов расстреляли на выходе из редакции в Москве 9 июля 2004 года. По данным следствия, огонь из пистолета-пулемёта был открыт из автомобиля, в котором находились трое представителей Чечни.

В обвинительном заключении Генпрокуратуры следствие пришло к выводу, что убийство было заказом чеченского полевого командира Хож-Ахмеда Нухаева, о котором Хлебников написал книгу «Разговор с варваром». Непосредственными исполнителями преступления стали нотариус Фаиль Садретдинов и уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. А в организации нападения им содействовал брат Дукузова Магомед.

Его и задержали правоохранительные органы Украины. Информация об этом появилась 20 ноября 2017 года. С тех пор Генпрокуратура России вела переговоры об экстрадиции одного из организаторов громкого убийства.

Предполагается, что допрос Магомеда Дукузова выведет правоохранителей на непосредственного убийцу Пола Хлебникова — его брата Казбека, который до сих пор скрывается от правосудия. По последней информации, до 2015 года он отбывал срок в Дубаи, а после освобождения бесследно пропал из поля зрения местных правоохранителей.

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