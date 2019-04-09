2019-04-09T22:50:45+03:00
Происшествия

Военные спасли из лагеря террористов в Сирии двух российских детей

Ребят вернули в Россию благодаря усилиям сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД СКФО [видео]
Андрей ЗОБОВ
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В понедельник дети вернулись в Россию после двух лет в лагере боевиков. Фото: ГУ МВД по СКФОВ понедельник дети вернулись в Россию после двух лет в лагере боевиков. Фото: ГУ МВД по СКФО
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Российские военные спасли в Сирии и вернули на Родину двоих мальчиков из Кабардино-Балкарии. Детей вывезли в зону боевых действий родители, поддерживавшие идеологию террористов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, ребят удалось спасти благодаря слаженным действиям военных и полицейских. Силовики сначала спасли ребят из лагеря террористов, а после передали информацию о них полиции.

Сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД СКФО удалось восстановить историю ребят. По данным элиты полиции, около двух лет назад их увезли из родной Кабардино-Балкарии не слишком заботливые родители. Старшие зачем-то решили взять детей на фронт, когда отправились воевать на стороне боевиков запрещённой в России международной террористической организации ИГ. Вскоре они пропали без вести в горниле войны, а детей подобрали российские военные. Ребятам пришлось жить вместе с солдатами на базе в Сирии, пока полиция пыталась найти им опекунов.

Военные спасли российских мальчишек из лагеря террористов в Сирии.

— Сотрудникам полиции удалось установить ближайшего родственника ребят. Он проживает в Кабардино-Балкарии. Благодаря взаимодействию между ведомствами, удалось быстро оформить опекунство. Уже в понедельник дети в сопровождении опекуна прибыли в аэропорт Минеральных Вод, — сообщили в пресс-службе МВД.

Теперь ребятам предстоит длительный курс реабилитации. Сначала они лягут в стационар на обследование, а после с ними будут работать психологи.

— Первые несколько дней они будут находиться под наблюдением педиатров в больнице, после этого с детьми начнут работу психологи и педагоги. Главная цель - помочь детям реабилитироваться к началу учебного года, чтобы в сентябре они смогли пойти в школу, — резюмирует пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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