В Грозном и Махачкале нашлись самые довольные своей зарплатой россияне

Россияне назвали размер достойной зарплаты. Сумма, которая нужна жителям страны для безбедного проживания варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Интересно, что достаточно скромными оказались запросы жителей Северного Кавказа.

Согласно данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, материалы которого находятся в распоряжении редакции «КП - Северный Кавказ», в него вошли четыре столицы регионов СКФО. Это Ставрополь, Махачкала, Владикавказ и Грозный. Интересно, что запросы местных жителей куда скромнее: если средний россиянин хочет получать порядка 66 тысяч рублей в месяц, то ставропольцы готовы удовлетвориться 63 тысячами, владикавказцы — 61, грозненцы согласны на 57, а махачкалинцы на 56.

Скромнее оказались только жители Брянска и Якутска, которые мечтают о заработке в 55 тысяч, Улан-Удэ — 54, и Читы — 50. Ну а самыми требовательными к уровню заработка оказались жители столицы и ближайших городов. Москвичи желают в месяц иметь не меньше 100 тысяч, Химок — 96, Балашихи — 90. Среди них затесались петербуржцы, которым для счастья хватит 91 тысячи.

Интересно, что согласно данным опроса своей самыми успешными оказались жители Махачкалы, Грозного, Казани, Москвы и Симферополя. Почти треть людей здесь уже имеет зарплату своей мечты вместе со всеми необходимыми удобствами. Жители двух других столиц регионов СКФО довольны своей жизнью куда меньше. Во Владикавказе всего 27% людей могут похвастать таким высоким месячным заработком, а в Ставрополе и того меньше — 24%. Самыми несчастными оказались люди в Мурманске и Петрозаводске, где достойно оплачивается труд лишь 12 и 16% граждан соответственно.

Сотрудникам Финансового университета удалось выяснить, что жители страны считают приоритетными благами — необходимым залогом счастливой жизни. 98% опрошенных тут же назвали собственное жильё и возможность получать качественное медицинское обслуживание, в том числе в платных клиниках.

Двумя следующими пунктами 97% россиян назвали качественное образование и питание. Речь, конечно же, идёт не только о собственноручно приготовленных яствах, но и о возможности периодически выбираться в кафе и рестораны. 96% жителей страны не могут обойтись без занятий спортом или любимого хобби, 95% считают необходимым посещение интересных мероприятий, театров и кинотеатров, музеев, картинных галерей. Иначе говоря, доступ к культурным благам.

Не менее 90% набрали ещё три позиции: свободу выбора и возможность самостоятельно организовывать собственную жизнь, любимую, творческую работу и возможность покупать себе современную бытовую технику и гаджеты.