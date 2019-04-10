2019-04-10T13:24:32+03:00
Происшествия

Толпа дагестанцев залила друга цементом в бетономешалке — видео

«Комсомолке» удалось выяснить подробности скандального инцидента, взбудоражившего рунет [видео, эксклюзив kp.ru]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: Социальные сети
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В маленьком дагестанском селе Кужник переполох: толпа молодых людей засунула местного жителя в бетономешалку и залила цементом. Видео, снятое участниками «бетонной церемонии» разлетелось, собрав десятки тысяч просмотров.

Толпа дагестанцев засунула друга в бетономешалку и засыпала цементом.

В это сложно поверить, но никто из участников сумасшедшего действа не желает мужчине зла. «КП - Северный Кавказ» удалось выяснить, что «бетонная церемония» — часть традиций села Кужник.

— Насколько я помню, эта традиция появилась не слишком давно, — рассказал «Комсомолке» глава сельсовета Шахбан Ибрагимов. — У ребят наших молодецкая удаль играет, понимаете? Когда кто-то начинает стройку, всем селом они ему помогают, но потом, когда работы закончились, устраивают такую вот забаву.

Пользователи социальных сетей до последнего не соглашались верить, что в бетономешалке находится раствор. В ход шли любые аргументы, от вреда до его консистенции. Пытались доказать, что не могут люди бетоном друг друга поливать. Напрасно.

Толпа дагестанцев погружает ещё одного "счастливчика" в бетономешалку.

— Конечно же, это раствор, только, может, чуть более разведённый. Потому что остатки уже после стройки. А ещё сверху «счастливчиков» часто засыпают цементом или каким-то мелким строительным мусором, — смеётся собеседник «КП». — Просто потому что это весело! Ну а после процедуры, конечно, человека ждут люди с чистой водой. Отмывают дочиста, чтоб ничего плохого не случилось. Да вы сами приезжайте и посмотрите. Мы примем, покажем, да и вас запросто «искупаем». За этим дело не постоит!

ИСТОЧНИК KP.RU

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