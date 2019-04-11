2019-04-11T08:25:46+03:00
Происшествия

В Ингушетии сбежавший из вольера медведь напал на людей

Два человека получили серьезные травмы
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ингушетии сбежавший из вольера медведь напал на людейВ Ингушетии сбежавший из вольера медведь напал на людейФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Ингушетии медведь сбежал из вольера в парке и напал на местных жителей. Об этом сообщили в МВД по региону.

По данным МВД, ЧП произошло вечером 10 апреля в местном городе Карабулаке. Здесь в парке отдыха «25 лет Республике Ингушетия» долго жил в специальном вольере большой медведь. Однако дикое животное каким-то непостижимым образом смогло вырваться из клетки и убежать на улицу. Здесь зверь зубами и когтями причинил серьезные травмы двум обычным горожанам.

Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшую больницу города Назрани. Сейчас их жизни вне опасности. Раненым оказали помощь медики. Одного мужчину уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Отмечается, что срочно вызванные очевидцами сотрудники местной полиции застрелили беглого медведя из автоматов. В настоящее время следователи выясняют, как разъяренный зверь смог сбежать из закрытого вольера и где в этот момент были его сторожа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против владельца животного, не уследившего за опасным хищником. Ему грозит тюремный срок или крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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