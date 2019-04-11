Нокаут из пистолета: за что один боксер расстрелял другого прямо перед боем

Боксеры-тяжеловесы 24-летний Ричард Битиев и 25-летний Таир Келесхаев много лет представляли Южную Осетию на российских и международных боях, тренируясь в ринге как близкие приятели. И хотя их тренер Виталий Сланов говорил про "огромный потенциал, прекрасные данные и высокую скорость" Битиева, а сам спортсмен с переездом на тренировочную базу Big Bear в США предвосхищал рост до боксера с мировым именем, три года назад он исчез из списков участников хоть каких-нибудь поединков. А вот его друг Келесхаев мечту о карьере профи не забросил - за 2017 и 2018 годы на международных и всероссийских турнирах Таир разбил соперников из Латвии, Узбекистана, Москвы и стал обладателем именной стипендии Мурата Гассиева.

Завязавший с боксом Битиев успех приятеля не оценил и все это время постоянно хвалился прошлыми победами, унижая Келесхаева фразами типа "я бы тебя одной левой уложил". А три месяца назад неугомонный из-за чужого триумфа Битиев захотел показательно уничтожить Келесхаева во время "Кубка Алании", поэтому обратился к главе федерации бокса Южной Осетии с желанием выступить на предстоящем турнире в Цхинвале против именно Таира Келесхаева.

Битиев тренировался в СШАФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Организаторы анонсировали зрелищную схватку двух известных югоосетинских супертяжеловесов, которая должна была состояться 10 апреля. Подогрел интерес к бою и демонстративный отказ Битиева от рукопожатия с Келесхаевым перед взвешиванием за день до поединка. Но долгожданной встречи в ринге не произошло. После взвешивания 9 апреля между поссорившимися соперниками вспыхнула словесная перепалка, а вечером того же дня во время разборки уже за пределами Дворца спорта "Олимп" Ричард Битиев выстрелил в Таира Келесхаева из травматического пистолета.

Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в МВД Южной Осетии, ранив парня в ногу, стрелок запрыгнул к себе в авто и уехал. Приехавшие на место полицейские нашли 5 гильз, а неподалеку от стадиона Цхинвала брошенную Битиевым машину. В больнице у Келесхаева диагностировали "слепые огнестрельные ранения верхней трети левого бедра и коленного сустава правого бедра". Рана несерьезная и жизни не угрожает.

- В настоящее время правоохранители проводят оперативно – розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию, - комментируют побег спортсмена в республиканском МВД.

В поединке Келесхаев, конечно же, не участвовал, но на бой приятелей из клуба пришел посмотреть. Присутствующие пожелали ему скорейшего выздоровления.

Келесхаев продолжает выступать за югоосетинский боксерский клубФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы уверены, что Таир скоро полностью восстановится от травмы, снова будет упорно тренироваться и еще многократно будет радовать нас своими зрелищными победами на ринге. Мы все желаем нашему боксеру всего самого наилучшего, - сказал во время турнира тренер боксера Виталий Сланов.

Отметим, что Ричард Битиев является серебряным призером первенства России среди молодежи, победителем чемпионата России среди студентов и турнира "Золотые перчатки" в США, чемпионом Уральского федерального округа среди взрослых, а также победителем ряда крупных поединков класса "А". Выступал спортсмен в тяжелой весовой категории (свыше 91 кг).

Его соперник Таир Келесхаев - действующий профессиональный боксер и чемпион РСО-Алания с пятью беспроигрышными боями.

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