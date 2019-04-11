2019-04-11T13:11:16+03:00
Спорт

Нокаут из пистолета: за что один боксер расстрелял другого прямо перед боем

"КП" выяснила подробности громкого конфликта на турнире в Цхинвале [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боксер Ричард Битиев выстрелил в Таира КелесхаеваБоксер Ричард Битиев выстрелил в Таира КелесхаеваФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

Боксеры-тяжеловесы 24-летний Ричард Битиев и 25-летний Таир Келесхаев много лет представляли Южную Осетию на российских и международных боях, тренируясь в ринге как близкие приятели. И хотя их тренер Виталий Сланов говорил про "огромный потенциал, прекрасные данные и высокую скорость" Битиева, а сам спортсмен с переездом на тренировочную базу Big Bear в США предвосхищал рост до боксера с мировым именем, три года назад он исчез из списков участников хоть каких-нибудь поединков. А вот его друг Келесхаев мечту о карьере профи не забросил - за 2017 и 2018 годы на международных и всероссийских турнирах Таир разбил соперников из Латвии, Узбекистана, Москвы и стал обладателем именной стипендии Мурата Гассиева.

Завязавший с боксом Битиев успех приятеля не оценил и все это время постоянно хвалился прошлыми победами, унижая Келесхаева фразами типа "я бы тебя одной левой уложил". А три месяца назад неугомонный из-за чужого триумфа Битиев захотел показательно уничтожить Келесхаева во время "Кубка Алании", поэтому обратился к главе федерации бокса Южной Осетии с желанием выступить на предстоящем турнире в Цхинвале против именно Таира Келесхаева.

Битиев тренировался в США Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Битиев тренировался в СШАФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Организаторы анонсировали зрелищную схватку двух известных югоосетинских супертяжеловесов, которая должна была состояться 10 апреля. Подогрел интерес к бою и демонстративный отказ Битиева от рукопожатия с Келесхаевым перед взвешиванием за день до поединка. Но долгожданной встречи в ринге не произошло. После взвешивания 9 апреля между поссорившимися соперниками вспыхнула словесная перепалка, а вечером того же дня во время разборки уже за пределами Дворца спорта "Олимп" Ричард Битиев выстрелил в Таира Келесхаева из травматического пистолета.

Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в МВД Южной Осетии, ранив парня в ногу, стрелок запрыгнул к себе в авто и уехал. Приехавшие на место полицейские нашли 5 гильз, а неподалеку от стадиона Цхинвала брошенную Битиевым машину. В больнице у Келесхаева диагностировали "слепые огнестрельные ранения верхней трети левого бедра и коленного сустава правого бедра". Рана несерьезная и жизни не угрожает.

- В настоящее время правоохранители проводят оперативно – розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию, - комментируют побег спортсмена в республиканском МВД.

В поединке Келесхаев, конечно же, не участвовал, но на бой приятелей из клуба пришел посмотреть. Присутствующие пожелали ему скорейшего выздоровления.

Келесхаев продолжает выступать за югоосетинский боксерский клуб Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Келесхаев продолжает выступать за югоосетинский боксерский клубФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы уверены, что Таир скоро полностью восстановится от травмы, снова будет упорно тренироваться и еще многократно будет радовать нас своими зрелищными победами на ринге. Мы все желаем нашему боксеру всего самого наилучшего, - сказал во время турнира тренер боксера Виталий Сланов.

Отметим, что Ричард Битиев является серебряным призером первенства России среди молодежи, победителем чемпионата России среди студентов и турнира "Золотые перчатки" в США, чемпионом Уральского федерального округа среди взрослых, а также победителем ряда крупных поединков класса "А". Выступал спортсмен в тяжелой весовой категории (свыше 91 кг).

Его соперник Таир Келесхаев - действующий профессиональный боксер и чемпион РСО-Алания с пятью беспроигрышными боями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Махачкале росгвардейца мог застрелить брат чемпиона мира по самбо

Хаскила Якубова разыскивают силовики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, женщины, короткая программа 11 апреля 2019
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы на льду, ритм-танец, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, танцы на льду, ритм-танец 11 апреля 2019
Манчестер Юнайтед – Барселона 10 апреля 2019: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Аякс - Ювентус 10 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
На Ставрополье прошел первый град
Ставропольский стадион "Динамо" отреставрировали на 80%
Житель Чечни получил срок за войну в Сирии
Появилось видео обысков в особняке задержанного главы Дербентского района
Глава Дербентского района Дагестана раздавал государственную землю родственникам
В Ставропольском крае на дороги вышел "пожилой патруль"
На Ставрополье придут ливневые дожди и грозы
Во Владикавказе девушка стала жертвой телефонных мошенников
В Ставрополе вооруженный преступник ограбил букмекерскую контору
Главу Дербентского района Дагестана этапировали в Москву на допрос
Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику
На главного полицейского Избербаша и его подчиненных завели уголовные дела
В Дагестане угарным газом насмерть отравились пожилая женщина с дочкой
На Ставрополье началась охота на лихачей
В Дагестане пышная свадьба закончилась поножовщиной и убийством
Ставрополец напал с ножом на прохожего, который оказался полицейским
В Северной Осетии осквернили памятник Кирову, после убийства которого начались репрессии в СССР
В КБР получил срок местный житель, похитивший и пытавший ставропольца
Иномарка влетела в остановку во Владикавказе
В Георгиевске из-за оползня эвакуировали 16 человек