2019-04-11T13:11:16+03:00
Происшествия

Смерть дагестанского футболиста во время матча попала на видео

Альви Чарихов скончался от сердечного приступа прямо на поле [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: Социальные сети
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В Дагестане футболист Альви Чарихов скончался прямо на поле во время футбольного матча между двумя любительскими командами. Последние секунды его жизни попали в объектив установленных у кромки поля камер.

Трагедия произошла около 20:30 10 апреля на стадионе села Зубутли-Миатли, в Кизилюртовском районе Дагестана. Две любительские команды встретились в принципиальном матче за межрайонный кубок. Молодые футболисты бились изо всех сил. Альви исполнял роль защитника. После очередной отражённой атаки молодой человек передал футбольный снаряд вперёд, а сам пошатнулся — у парня вдруг потемнело в глазах. Ещё несколько шагов, и 23-летний футболист упал на газон без чувств.

В Дагестане футболист умер прямо на поле.Дата на видео выставлена неверно.

Внимательный арбитр тут же остановил противостояние. Через минуту «Скорая» уже мчалась к футбольному полю. Тщетно. Молодой человек скончался прямо на зелёном газоне. Врачам оставалось лишь констатировать смерть от сердечного приступа.

— Это был наш спортсмен, с нашего села, — рассказал корреспонденту «КП - Северный Кавказ» заместитель главы села Кокрек Хадис Джамалов. — Только что его похоронили. Хороший, сильный мужчина был, атлетичный, по характеру настоящий боец. До последнего был на поле, даже когда почувствовал недомогание. Очень жалко парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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