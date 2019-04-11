На кавказской свадьбе танцор упал на голову ребенку, делая сальто
В соцсетях появился ролик с неудачной выходкой гостя кавказской свадьбы, стоившей здоровья маленькой девочке. В разгар торжества мужчина посреди танцпола решается закрутить невероятной сложности сальто, не замечает позади случайно подошедшую маленькую девочку и падает ей на голову всем взрослым весом:
В Дагестане во время свадьбы на ребенка упал танцор.
Авторы ролика утверждают, что засняли происшествие в дагестанском селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана. А ребенка сразу же в тяжелом состоянии из ресторана срочно увезли в реанимацию и за ее жизнь ведут борьбу врачи.
Сейчас по факту происшествия ведется проверка. Подробности ЧП в селении Муцалаул устанавливаются. Факт госпитализации похожего по описанию ребенка в местной больнице медики пока официально не подтверждают.
ИСТОЧНИК KP.RU