На кавказской свадьбе танцор упал на голову ребенку, делая сальто

В соцсетях появился ролик с неудачной выходкой гостя кавказской свадьбы, стоившей здоровья маленькой девочке. В разгар торжества мужчина посреди танцпола решается закрутить невероятной сложности сальто, не замечает позади случайно подошедшую маленькую девочку и падает ей на голову всем взрослым весом:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="390" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/702576" frameborder="0"></iframe> В Дагестане во время свадьбы на ребенка упал танцор.

Авторы ролика утверждают, что засняли происшествие в дагестанском селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана. А ребенка сразу же в тяжелом состоянии из ресторана срочно увезли в реанимацию и за ее жизнь ведут борьбу врачи.

Сейчас по факту происшествия ведется проверка. Подробности ЧП в селении Муцалаул устанавливаются. Факт госпитализации похожего по описанию ребенка в местной больнице медики пока официально не подтверждают.