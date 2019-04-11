2019-04-11T15:32:53+03:00
Происшествия

На кавказской свадьбе танцор упал на голову ребенку, делая сальто

Девочка после ЧП попала в реанимацию [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В сети утверждают, что девочку забрали в реанимациюВ сети утверждают, что девочку забрали в реанимациюФото: СОЦСЕТИ
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В соцсетях появился ролик с неудачной выходкой гостя кавказской свадьбы, стоившей здоровья маленькой девочке. В разгар торжества мужчина посреди танцпола решается закрутить невероятной сложности сальто, не замечает позади случайно подошедшую маленькую девочку и падает ей на голову всем взрослым весом:

В Дагестане во время свадьбы на ребенка упал танцор.

Авторы ролика утверждают, что засняли происшествие в дагестанском селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана. А ребенка сразу же в тяжелом состоянии из ресторана срочно увезли в реанимацию и за ее жизнь ведут борьбу врачи.

Сейчас по факту происшествия ведется проверка. Подробности ЧП в селении Муцалаул устанавливаются. Факт госпитализации похожего по описанию ребенка в местной больнице медики пока официально не подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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