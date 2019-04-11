В Южной Осетии задержали боксёра, расстрелявшего соперника перед боем

Полиция Южной Осетии задержала боксёра Ричарда Битиева, расстрелявшего своего старого товарища и заклятого соперника Таира Келесхаева. По данным МВД республики, подозреваемый уже сознался в содеянном.

Бой Битиева и Келесхаева должен был стать украшением «Кубка Государства Алания». Два тяжеловеса вместе начинали свою карьеру, оба подавали большие надежды, тренируясь под чутким руководством Виталия Сланова. Однако их судьбы сложились по-разному. К 24 годам Битиев не завоевал больших титулов и стал относиться к боксу небрежно. В это время Келесхаев упорно тренировался и достиг высот, выступая на международных турнирах. Его техника впечатлила даже Мурата Гассиева, и именитый боксёр удостоил Таира именной премии.

Несмотря на это, Битиев всё время похвалялся, что может с лёгкостью одолеть старого товарища и с упоением рассказывал о прошлых победах на тренировках. Чтобы подтвердить свои слова, он даже обратился к главе Южной Осетии с просьбой устроить их бой на «Кубке Государства Алания».

Ричард Битиев (слева) и Таир Келесхаев (справа)Фото: Личный архив

Вот только перед боем между спортсменами вспыхнул конфликт. На взвешивании Битиев отказался пожимать сопернику руку. Как оказалось, разбирательство вышло за пределы дворца «Олимп». После процедуры боксёры повздорили и Ричард прострелил ногу своему заклятому оппоненту.

— Сегодня утром, около 11 часов, подозреваемый в совершении данного преступления Ричард Битиев был задержан в поселке Ленингор Ленингорского района. Он дал признательные показания по делу. Проводятся необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия, — сообщил министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.

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