2019-04-11T19:43:38+03:00
Происшествия

В Южной Осетии задержали боксёра, расстрелявшего соперника перед боем

Ричард Битиев завидовал успехам своего бывшего товарища и вызвал его на бой, но перед поединком ранил его из пистолета
Андрей ЗОБОВ
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Боксёры долго были закадычными друзьями, но время изменило всёБоксёры долго были закадычными друзьями, но время изменило всёФото: Евгения СОКОРЕВА
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Полиция Южной Осетии задержала боксёра Ричарда Битиева, расстрелявшего своего старого товарища и заклятого соперника Таира Келесхаева. По данным МВД республики, подозреваемый уже сознался в содеянном.

Бой Битиева и Келесхаева должен был стать украшением «Кубка Государства Алания». Два тяжеловеса вместе начинали свою карьеру, оба подавали большие надежды, тренируясь под чутким руководством Виталия Сланова. Однако их судьбы сложились по-разному. К 24 годам Битиев не завоевал больших титулов и стал относиться к боксу небрежно. В это время Келесхаев упорно тренировался и достиг высот, выступая на международных турнирах. Его техника впечатлила даже Мурата Гассиева, и именитый боксёр удостоил Таира именной премии.

Несмотря на это, Битиев всё время похвалялся, что может с лёгкостью одолеть старого товарища и с упоением рассказывал о прошлых победах на тренировках. Чтобы подтвердить свои слова, он даже обратился к главе Южной Осетии с просьбой устроить их бой на «Кубке Государства Алания».

Ричард Битиев (слева) и Таир Келесхаев (справа) Фото: Личный архив

Ричард Битиев (слева) и Таир Келесхаев (справа)Фото: Личный архив

Вот только перед боем между спортсменами вспыхнул конфликт. На взвешивании Битиев отказался пожимать сопернику руку. Как оказалось, разбирательство вышло за пределы дворца «Олимп». После процедуры боксёры повздорили и Ричард прострелил ногу своему заклятому оппоненту.

— Сегодня утром, около 11 часов, подозреваемый в совершении данного преступления Ричард Битиев был задержан в поселке Ленингор Ленингорского района. Он дал признательные показания по делу. Проводятся необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия, — сообщил министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.

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Боксеры-тяжеловесы 24-летний Ричард Битиев и 25-летний Таир Келесхаев много лет представляли Южную Осетию на российских и международных боях, тренируясь в ринге как близкие приятели. Однако со временем всё изменилось и младший из тяжеловесов стал утверждать, что с лёгкостью победит бывшего товарища (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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