2019-04-12T12:41:22+03:00
Происшествия

«Старушки напали первыми»: жестокая драка 70-летних пенсионеров произошла в Дагестане

Бабушки и дедушка рубились лопатами и палками [фото]
Виталий КЛИМОВ
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Две пострадавшие в результате драки в селе имени Шаумяна.Две пострадавшие в результате драки в селе имени Шаумяна.
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В селе имени Шаумяна Кизлярского района Дагестана случилась драка. Никто бы и не обратил на нее внимания, если бы не тот факт, что побоище произошло между 70-летним пенсионером и его более пожилыми оппонентками. Как утверждают очевидцы стычки, рассказавшие о ней в социальных сетях, конфликт возник из-за претензий по поводу выпаса коров.

- Мужчина лопатой избил своих соседок-бабушек, одна из которых инвалид 1-ой группы, одну ударил лопатой по голове, другую по рукам, - пишет свидетель драки в группе «Голос Дагестана» «Вконтакте». - Сначала он кидал камни в стадо коров, отгоняя их. Тогда бабушки начали его ругать. После этого мужик взял лопату и начали их бить.

По словам других очевидцев противостояния, бабушки сами спровоцировали мужчину, начав бить его палками, после чего пенсионер схватил подвернувшуюся под руку лопату и пошел в контрнаступление.

- Он пенсионер, инвалид 2-ой группы, и у него тоже множество побоев от этих бабушек, - сообщают в защиту мужчины пользователи соцсетей. - А у этих бабушек 15 коров все время перед чужими дворами вместо пастбища, старик отгоняет их каждый раз, но в этот раз старушки с палками его поджидали и напали первые.

Одной из пострадавших пришлось зашивать рану от удара лопатой на голове. Фото: СОЦСЕТИ

Одной из пострадавших пришлось зашивать рану от удара лопатой на голове.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас местный участковый опрашивает всех участников конфликта. Не исключено, что по факту причинения телесных повреждений полиция возбудит уголовное дело, только вот кто первым начал, так до сих пор и непонятно. В местном медпункте всем участникам драки оказали помощь - наложили повязки на ушибы, а одной из пострадавших даже зашили рубленую рану на голове. Медики говорят, что бабушка легко отделалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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