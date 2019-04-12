На Северном Кавказе - самая низкая в стране смертность

В Чечне и Дагестане рождаемость намного превышает смертность. По этому показателю два северо-кавказских региона наряду с Ханты-Мансийском и Москвой стали лидерами России. Об этом рассказала на заседании коллегии министерства труда и соцзащиты вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

- Естественный прирост населения отмечен в 21 регионе, в том числе самый большой - в республике Дагестан, Чеченской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. В то же время в 64 регионах страны существуют естественная убыль населения, наибольшая в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях, - сказала Голикова.

По словам Голиковой, самая низкая смертность в стране - в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным Росстата, в 2018 году в Ингушетии умерли три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8, в Кабардино-Балкарии — 7,8.

Естественный прирост населения в республике Дагестан в 2018 году по сравнению с прошлым годом составил 32 958 человек, в Чеченской Республике - 23 117 человек. Выросло население и в Ингушетии (+6242 человека), Кабардино-Балкарии (+4008), Северной Осетии (+2064 человека). На Ставрополье естественная убыль составила 2092 человека.

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Самая большая убыль населения в 2018 году, по данным статистики, произошла в Нижегородской области. Ее население стало меньше на 15 917 человек, примерно столько же потеряла Ростовская область (-15413 человек). На третьем месте по потере населения Воронежская область, где смертность превысила рождаемость на 12 783 человека.