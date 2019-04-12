2019-04-12T18:38:41+03:00
Происшествия

Дагестанец избил до сотрясения мозга своих жен-сестер

Полицейские говорят, что одна из супруг ударила мужа ножом, а потом они обе набросились на мужчину с кулаками
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: ГУ МВД ДагестанаФото: ГУ МВД Дагестана
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В Дагестане полицейские начали проверку по факту избиения двух сестер 33 и 37 лет их гражданским мужем. В органы обратилась их родная тетя, со слов которой, обе пострадали от рук 42-летнего гражданского супруга младшей из племянниц. Но оказалось, мужчина с недавних пор женат на обеих, собственно, поэтому и произошла потасовка, закончившаяся сотрясением мозга.

Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в МВД республики, саму историю пришлось предать огласке из-за поста в инстаграме, где автор утверждает, что избившего сестер мужчину отказываются привлекать к ответственности из связей.

- Накануне вечером мужчина, изрядно подвыпил, и приехал разбираться в ситуации. Старшая из сестёр, взяв в руки нож, накинулась на супруга, но он успел его схватить, в результате чего получил ранение. Завязалась драка между девушками и мужчиной, которая и привела девушек на больничную койку, - рассказали о произошедшем сотрудники МВД Дагестана. - Мужчина тоже написал встречное заявление в райотделе.

После судебно-медицинской экспертизы обещают принять процессуальное решение. ЧП произошло в Махачкале. Женщины с сотрясением мозга лежат в местной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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