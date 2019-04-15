Владимир Путин — Владимиру Владимирову: "Окончательное слово скажут люди в ходе выборов, а я желаю вам успехов"

На встрече с президентом губернатор Ставрополья остановился на итогах своей работы в течение пяти лет.

- За это время валовый региональный продукт вырос почти в два раза, - отметил Владимир Владимиров. - Начинали с 380 миллиардов, сейчас у нас уже 730 миллиардов. У нас лучший результат по инвестициям в 2018 году. Мы создали новые производства, и в 2018 году стали лидерами по овощам закрытого грунта в Российской Федерации. 17 процентов рынка – это Ставропольский край. В прошлом году мы построили благодаря вам пять тренировочных площадок. У нас тренировались сборные, которые приезжали на чемпионат мира. Сборная неделю у нас, в Ессентуках, провела: и отборочный турнир, и все тренировки.

Рассказал Владимир Владимиров и о планах. В частности, о строительстве ветряной электростанции мощностью 1,5 гигаватта. Также разговор зашел о развитии туризма в регионе.

- Посещаемость Кавказских Минеральных Вод выросла больше чем на 300 тысяч человек, - сказал глава региона. -И программы, и курортный сбор помогают нам развиваться.

- А социальные вопросы как у вас решаются, здравоохранение, заработные платы бюджетникам, включая учителей? - уточнил президент.

- Майские указы 2012 года полностью выполнены, - отчитался Владимир Владимиров. - По учителям мы имеем 213 процентов от уровня средней заработной платы по региону, по врачам – 200,8 процента. В прошлом году на Ставрополье ввели в строй 13 новых объектов здравоохранения. В Ставрополе открыли большую поликлинику на 70 тысяч человек, причем совмещенную - и детскую, и взрослую. За пять лет построено 54 новых спортивных сооружения. У нас была доступность для занятий физкультурой 18 процентов, сейчас – 36 процентов. 70 домов культуры отремонтировали. Все это, вне сомнения, только благодаря экономике. Когда я начинал работать, было 20 миллиардов долгов и 13 миллиардов– дыра в бюджете. Сейчас два года подряд, слава богу, мы профицитный регион. За 2018 год на 3,8 миллиарда погасили свои долги.

По словам Владимирова, за время его руководства регионом построено 27 детских садов на 43 тысячи мест и 11 новых школ на 6830 мест.

- Достижений много, но самый важный вопрос – зарплата. У нас МРОТ - 11 400 рублей. Средняя зарплата - 28 300 в прошлом году, но я думаю, что в этом будет 29 500. В сельском хозяйстве — 31 тысяча. Мы поднимаем зарплаты для бюджетников за счет своих надбавок. Подтянем и бизнес к минимальному размеру оплаты труда.

В завершении встречи Владимир Владимиров сообщил президенту о своем намерении участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

- Хотел бы получить ваше доверие на выборы 2019 года в качестве губернатора Ставропольского края, - сказал Владимиров.

- Окончательное слово должны будут сказать люди в ходе предвыборной кампании и самих выборов в сентябре этого года. Я желаю вам успехов, - сказал президент.