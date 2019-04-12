В Дагестане спецназ пришёл «в гости» к главе Бабаюртовского района

В Дагестане спецназ задержал ещё одного районного главу — на этот раз под подозрение по трём коррупционным статьям попал глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев. Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник, в доме задержанного проходят обыски.

— Следствие считает, что задержанный Карагишев присваивал бюджетные средства. Речь идёт об особо крупном размере хищений. Деньги выделялись на благоустройство. На них должны были отремонтировать улицы в селе Львовское и разбить парк в райцентре, — сообщил собеседник «КП».

Он сообщил, что против чиновника возбуждено сразу три уголовных дела. Речь идёт о статьях «служебный подлог», «растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Против Эльдара Карагишиева возбуждено уголовное дело по трём коррупционным статьям. Фото: пресс-служба администрации Бабаюртовского района

— Следователь считает, что коррупционер реализовал преступные схемы с помощью сообщника. Это бизнесмен, глава фирым «Бисма» Марибек Будаев. В его доме и на рабочем месте, равно как и у Карагишиева, ведутся обыски и изымаются документы. Расследование продолжается.

Напомним, что 18 декабря прошлого года главу Бабаюртовского района уже вызывали на допрос. Тогда чиновнику не предъявили обвинений и отпустили. А сейчас следствие собрало достаточные доказательства для задержания предполагаемого коррупционера.

Интересно, что несколько дней назад под следствие попал глава Дербентского района Магомед Джелилов. При этом чиновника тоже схватили второй раз — после первого задержания ему удалось отбиться от обвинений уже в суде. А после даже вернуть себе утраченную должность руководителя районной администрации.

Это помогло лишь на несколько месяцев. В декабре он вернулся к обязанностям, а 10 апреля был задержан и этапирован в Москву. Следствие считает, что он почти безвозмездно раздавал государственную землю родственникам.

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