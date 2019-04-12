2019-04-12T12:00:43+03:00
Происшествия

В Дагестане спецназ пришёл «в гости» к главе Бабаюртовского района

Чиновник попал под подозрение по трём коррупционным статьям
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Силовики наведались в гости к Эльдару Карагишиеву во второй разСиловики наведались в гости к Эльдару Карагишиеву во второй разФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане спецназ задержал ещё одного районного главу — на этот раз под подозрение по трём коррупционным статьям попал глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев. Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник, в доме задержанного проходят обыски.

— Следствие считает, что задержанный Карагишев присваивал бюджетные средства. Речь идёт об особо крупном размере хищений. Деньги выделялись на благоустройство. На них должны были отремонтировать улицы в селе Львовское и разбить парк в райцентре, — сообщил собеседник «КП».

Он сообщил, что против чиновника возбуждено сразу три уголовных дела. Речь идёт о статьях «служебный подлог», «растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Против Эльдара Карагишиева возбуждено уголовное дело по трём коррупционным статьям. Фото: пресс-служба администрации Бабаюртовского района

Против Эльдара Карагишиева возбуждено уголовное дело по трём коррупционным статьям. Фото: пресс-служба администрации Бабаюртовского района

— Следователь считает, что коррупционер реализовал преступные схемы с помощью сообщника. Это бизнесмен, глава фирым «Бисма» Марибек Будаев. В его доме и на рабочем месте, равно как и у Карагишиева, ведутся обыски и изымаются документы. Расследование продолжается.

Напомним, что 18 декабря прошлого года главу Бабаюртовского района уже вызывали на допрос. Тогда чиновнику не предъявили обвинений и отпустили. А сейчас следствие собрало достаточные доказательства для задержания предполагаемого коррупционера.

Интересно, что несколько дней назад под следствие попал глава Дербентского района Магомед Джелилов. При этом чиновника тоже схватили второй раз — после первого задержания ему удалось отбиться от обвинений уже в суде. А после даже вернуть себе утраченную должность руководителя районной администрации.

Это помогло лишь на несколько месяцев. В декабре он вернулся к обязанностям, а 10 апреля был задержан и этапирован в Москву. Следствие считает, что он почти безвозмездно раздавал государственную землю родственникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Дербентского района Дагестана раздавал государственную землю родственникам

Главе Дербентского района Магомеду Джелилову предъявили обвинения в особо крупной растрате с использованием служебного положения. По данным следствия, чиновник раздавал государственную землю собственным родственникам почти бесплатно (подробности).

КСТАТИ

Директор дагестанского «Россельхозбанка» украл 212 миллионов и сбежал за границу

Масштабные обыски и изъятие документов сегодня произошло в нашем офисе на территории Махачкалы. Заявление в полицию было подано самим банком по результатам внутренней проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «хищение в особо крупных размерах» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Волк с Уолл-стрит по-русски»: Дочь дальнобойщика обманула банки и бизнесменов в США на 17 миллионов рублей
Красавица летала на частных самолетах и общалась с Маколеем Калкиным. «Комсомолка» выяснила, как русское прошлое помогло ей стать героем сериала Netflix [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку
В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения
В Пятигорске задержали вора на костылях
В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Как вывести энергетику из кризиса
На Ставрополье поймали "воров в законе", вымогавших 70 тысяч долларов
В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку
На Ставрополье прошел первый град
Ставропольский стадион "Динамо" отреставрировали на 80%
Житель Чечни получил срок за войну в Сирии
Появилось видео обысков в особняке задержанного главы Дербентского района
Глава Дербентского района Дагестана раздавал государственную землю родственникам
В Ставропольском крае на дороги вышел "пожилой патруль"
На Ставрополье придут ливневые дожди и грозы
Во Владикавказе девушка стала жертвой телефонных мошенников
В Ставрополе вооруженный преступник ограбил букмекерскую контору
Главу Дербентского района Дагестана этапировали в Москву на допрос
Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику
На главного полицейского Избербаша и его подчиненных завели уголовные дела
В Дагестане угарным газом насмерть отравились пожилая женщина с дочкой
На Ставрополье началась охота на лихачей
В Дагестане пышная свадьба закончилась поножовщиной и убийством
Ставрополец напал с ножом на прохожего, который оказался полицейским
В Северной Осетии осквернили памятник Кирову, после убийства которого начались репрессии в СССР
В КБР получил срок местный житель, похитивший и пытавший ставропольца
Иномарка влетела в остановку во Владикавказе
В Георгиевске из-за оползня эвакуировали 16 человек